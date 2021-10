Hace solo unos días miembros de la Guardia Civil sorprendían, en pleno Parque Nacional de Guadarrama, en Madrid, a dos personas con rifles y varias cornamentas de animales, obtenidos como trofeos de caza. Según palabras de los propios agentes es sumamente común la caza furtiva en espacios protegidos. Y, si bien la ley condena firmemente este tipo de actos, no quita que estemos ante un notable problema educacional y de sociedad en nuestra relación con el medio ambiente que nos rodea. Aquí entra en juego una lucha constante, entre las autoridades pertinentes y los organismos de cuidado y preservación de espacios y entornos que alcanzan la categoría de protección más alta por su valor natural ante la invasión y criminalidad de quién decide estar por encima de la ley. Y esto no es solo un problema recurrente en España, lo es y mucho más en algunos países de África, donde ciudadanos de otros países del mundo deciden ir, abonando grandes sumas de dinero, con el único objetivo de matar por matar a algunas de las especies más fascinantes del planeta. No nos engañemos, mirar hacia otro lado no sirve de nada. Y el trabajo no es solo de las autoridades, también lo es de la ciudadanía, pues gracias al aviso de unos visitantes que paseaban por Guadarrama el Seprona pudo encontrar y denunciar a los cazadores anteriormente denunciados. De todos depende cuidar lo que nos rodea y que los únicos sonidos que se escuchen en un parque nacional sean los de la naturaleza.