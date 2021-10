El recibo de la luz es ya la principal preocupación

En concreto, y tras el recibo de la luz, se sitúan como principales quebraderos de cabeza para la ciudadanía las listas de espera hospitalarias, el desempleo, la situación sanitaria y económica, y la pandemia, todas con una puntuación por encima del ocho. Ahora bien, en este particular ranquin destaca especialmente la forma en la que se dispara la preocupación por las demoras sanitarias, un problema ya estructural que, además, se ha agravado como consecuencia del coronavirus. Hasta el punto de que, si en 2019 estaba en la décima posición, el año pasado subió al cuarto puesto y, en esta ocasión, ha llegado hasta el segundo lugar.

Por otro lado, la pandemia entra por primera vez en la encuesta, y llega al sexto puesto. Preocupa más la situación sanitaria que la covid propiamente dicha, aunque no hay que perder de vista que este estudio llega prácticamente en un momento en el que las cifras de contagios por fin han empezado a dar una tregua, hasta el punto de que la Comunitat Valenciana y España ya han entrado en un nivel bajo de transmisión, y se han empezado a levantar casi todas las restricciones que estaban en vigor. En este sentido, el Botànic recibe aquí un respaldo claro: la única inquietud en la que la encuesta arroja un balance positivo en cuanto a confianza en el Ejecutivo autonómico ha sido la pandemia.

A partir de ahí, aunque con algunos matices, los entrevistados mantienen la jerarquía de preocupaciones con respecto a hace doce meses. Así las cosas, tras la pandemia, aún en el top ten, y con valoraciones por encima del 7,5, están la educación (7,82), la corrupción (7,81), el medioambiente y el cambio climático (7,73) y la vivienda (7,57). Mención aparte merece la ocupación ilegal de viviendas, que el año pasado no sólo entró por primera vez, sino que se situó entre las diez principales causas de desasosiego de la ciudadanía en la C. Valenciana. Una cuestión esta que se estrenó en el sondeo por el efecto de las televisiones, aunque los expertos sostienen que no hay datos objetivos que puedan sustentar el temor que genera este tema, y que repite, con una puntuación de 7,17 sobre diez, aunque en el puesto doce, por el desplazamiento que ha provocado en las prioridades la entrada del recibo de la luz y del coronavirus.

Para los jóvenes de entre 18 y 24 años, el principal problema es el desempleo, que es el segundo para las mujeres

Por contra, en el furgón de cola se sitúan algunas de las cuestiones que más están centrando la agenda política y de los agentes sociales en los últimos tiempos, como las inversiones del Estado en la C. Valenciana, que cae a la posición 15, seguida de la infrafinanciación autonómica o el corredor mediterráneo, en la 18. El conflicto lingüístico -con el añadido de que el estudio pone en evidencia que la preocupación ha aumentado con el Gobierno valenciano- y la independencia de Cataluña cierran la clasificación.

El análisis por provincias, en cualquier caso, deja algunos detalles sintomáticos. Si bien la factura de la luz es el principal problema para los encuestados en Alicante y en Valencia, en Castelló la situación cambia. Allí preocupan más las listas de espera sanitarias. En cuanto al conflicto lingüístico, resalta que el nivel de preocupación en estos momentos sea mayor en Valencia (5,36) y en Castelló (5,14) y que alcance la cifra más baja en Alicante (4,79), donde precisamente más choques provoca esta cuestión.

Por sexos, las desigualdades de género también se aprecian en la escala de inquietudes. El paro es la segunda preocupación para las mujeres, a sólo siete décimas de las tarifas eléctricas. Obviamente, para los jóvenes de entre 18 y 24 años el desempleo es el principal problema en estos momentos.