La alcaldesa de París estrena en València su candidatura a la Presidencia de Francia

Apenas unas horas después de que su partido le haya ungido como candidata para la Presidencia de Francia, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ya había recibido un "¡guapa!" del público en València. El Congreso Federal del PSOE ha servido a la política francesa con orígenes gaditanos como estreno de su campaña hacia el Elíseo en la que la transición ecológica se convertirá en uno de sus puntos fundamentales.

Con una mezcla de acento andaluz y francés, Hidalgo ha asegurado que ha viajado al cónclave socialista para "tomar nota, debatir, aprender y coger ánimos" de sus compañeros de siglas. En este sentido, ha defendido que la presidencia de Pedro Sánchez en España "da muchos ánimos a los progresistas de toda Europa" en un momento que ha calificado como "nuevo" con las victorias en Alemania, en las municipales italianas y los gobiernos de España y Portugal.

De hecho, la candidata del PS francés ha defendido que tras la marcha de Angela Merkel de la Cancillería, una parte del liderazgo en Europa está "en Europa del sur". "Veo hoy un liderazgo en Pedro Sánchez y en Antonio Costa, mañana lo veremos en Alemania con Olof Scholz y espero que pasado mañana, cuando sean las elecciones en abril, lo veamos en Francia conmigo en la Presidencia", ha explicado para regocijo del poco público ya presente.

No obstante, Hidalgo se ha mostrado sincera al asegurar que su caso "no es como el del PSOE" sino que parte de una posición más complicada, con apenas entre el 5 y el 7 % de intención de voto en las encuestas, y que por ello siente la "presión". "No será fácil", ha indicado. Sin embargo, ha recordado que "también en el PSOE han habido malos momentos".

Anne Hidalgo es una de las invitadas estrellas para el 40 Congreso Federal de los socialistas y ha recibido los primeros aplausos de un público que todavía se mide con cuentagotas. Los malos datos en las encuestas no han impedido que algunos de sus asistentes a su primera intervención hablaran de ella como la "futura presidenta de Francia". "Es una mujer fascinante", ha expresado otra militante socialista.

Minutos después de su rueda de prensa exprés, Hidalgo se ha reunido con el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en uno de los espacios exteriores de Feria València. Por el camino, peticiones de selfie, muestras de apoyo y aplausos para una pareja que los socialistas europeos sueñan con ver en futuras reuniones del Consejo Europeo.