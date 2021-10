El tiempo en Valencia hoy viernes 15 de octubre estará marcado por la presencia de nubes altas que no dejarán ver el sol hasta casi el mediodía, pese a que eso no impedirá que el termómetro suba hasta marcar valores más cercanos al verano que al otoño en el que nos encontramos, según anuncia la previsión elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, en la capital del Túria se esperan temperaturas de hasta 28 grados a la sombra.

El tiempo en Valencia hoy viernes

El pronóstico meteorológico detalla que la jornada de hoy en Valencia contará con "intervalos nubosos" que irán "tendiendo a poco nuboso" conforme avance el día. No obstante, la Aemet no descarta que, por la mañana, se registren "bancos de niebla y nubes bajas en el interior" de la provincia. Las temperaturas mínimas no experimentarán apenas cambios, mientras que las máximas irán "en ascenso".

En lo que se refiere al tiempo hoy en València ciudad, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana que, a partir del mediodía, se retirarán para dar paso a un cielo despejado en el que brillará el sol. La jornada permanecerá así hasta el anochecer, con temperaturas suaves que podrían superar los 30 grados al sol y en las que no habrá ni rastro de lluvia.