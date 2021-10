La portavoz defiende priorizar la atención a contestar al Síndic

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, defendió ayer que ante un «ecosistema de escasez» de personal en su departamento debe «priorizar» la atención a la ciudadanía a contestar los requerimientos del Síndic de Greuges. «Primero los derechos de las persona y luego los plazos administrativos», indicó Oltra al ser preguntada sobre las últimas resoluciones del defensor del pueblo en el que afea a Igualdad que se escude en la falta de personal para no contestar varios requerimientos.

Oltra, que la semana pasada mantuvo un rifirrafe con el Síndic de Greuges, Ángel Luna, a cuenta de una queja de oficio abierta por la institución sobre centros de menores, se mantuvo firme en el proceder de su conselleria, aunque bajó el tono crítico. Así, defendió la importancia de esta institución y subrayó que su conselleria «se dejará la piel» para contestar las quejas. En este sentido, defendió que su contestación al Síndic de que la falta de personal le impide contestar en plazo era precisamente «una muestra de respeto» a esta institución para «justificar por qué se llega tarde».

La portavoz del Consell mantuvo que la tónica general de Igualdad es contestar. Aseguró que su conselleria ha contestado al 97,23 % de las quejas tramitadas por el defensor del pueblo valenciano y solo falta por contestar un 3,73 %. «Se contestarán todas y cada una de ellas porque detrás hay una vida y una personas a la que hay que atender».

Oltra mantuvo que ella misma ha explicado al Síndic de Greuges, Ángel Luna, «en persona, por carta y públicamente» que le falta personal está detrás de estos retrasos puntuales. Y puso un ejemplo concreto; el de una de las quejas planteadas por una de las personas que no percibía la renta valenciana de inclusión. «Cuando se le contestó esta persona ya tenía desde septiembre la prestación aprobada y ya estaba cobrando», indicó. «Ahí se centra la priorización del esfuerzo, entre que la persona cobre y la celeridad de contestar en diez días priorizamos que cobre», sostuvo.

La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas no concretó cuánto personal necesita para reforzar su conselleria, pero admitió que los nuevos efectivos se destina a reforzar las plazas de atención directas y «el personal que atiende las residencia no contesta a requerimientos del síndic», dijo. No mantuvo que los últimos 21 millones inyectados por Hacienda (los de la discordia presupuestaria de 2020) servirán para reforzar el personal administrativo.