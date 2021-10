Sin excusas. Los índices de pobreza han aumentado por primera vez en veinte años. Tras décadas de una tendencia a la baja, la pobreza ha vuelto a aumentar y las entidades sociales dan la voz de alarma ante esta situación.

«Las causas de la pobreza no son un secreto y sus consecuencias, tampoco. Hay recursos suficientes, pero están mal repartidos. Es imprescindible que los representantes políticos actúen de inmediato y que la sociedad se movilice. Es necesario un cambio ante la emergencia climática. La pandemia ha sido un ataque a nuestro Estado del bienestar y ha disparado la pobreza y la desigualdad que ya existía. Nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas, de nuestra vulnerabilidad. Debemos actuar. No hay excusa que valga». La portavoz de la plataforma Pobresa Zero, Maite Puertes, realizó estas declaraciones a Levante-EMV mientras los activistas se organizaban tras la pancarta e iniciaban un recorrido por la plaza del Ayuntamiento de València con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza que se celebra hoy.

Ayer, sin embargo, la campaña Pobresa Zero movilizó a cientos de personas en las decenas de concentraciones organizadas en València, Alicante, Castelló, Elx, Almàssera, Algemesí, Penáguila, Alcoleja y otras localidades de la Comunitat Valenciana.

La escuela de percusión Borumbaia puso el ritmo necesario para que la concentración se tornara lúdica y acaparara la atención de los presentes en la plaza.

Desde la organización dieron las cifras que marcan una emergencia real, en el mundo, en España y en la Comunitat Valenciana. La pobreza aumenta, aquí y en la otra parte del planeta. ¿Es una quimera la erradicación de la pobreza? La respuesta la dio la organización, megáfono en mano: «La evasión fiscal por parte de las grandes multinacionales priva a los países empobrecidos de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, dinero suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y evitar la muerte de cerca de 8 millones de personas al año».

Acumuladores de capital

En España se calcula que el monto de fraude, evasión y elusión asciende a unos 60.000 millones de euros. Por eso, Pobresa Zero puso ayer el foco en quien acumula riqueza. «Urge investigar a los grandes acumuladores de capitales ya que el 70 % de este fraude es causado por grandes empresas o grandes fortunas», recalcaron. No es, pues, un problema de falta de recursos, sino «de fraude y mal reparto de los mismos».

Desde Pobresa Zero también destacaron otro dato: «Desde el inicio de la pandemia, al menos nueve personas se han convertido en mil millonarias por las ganancias obtenidas por las grandes farmacéuticas, acumulando una riqueza neta que suma 19.300 millones de dólares, dinero suficiente para vacunar a todas las personas en países de bajos ingresos».