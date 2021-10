La Conselleria de Sanidad ha contabilizado unos "500 nuevos contagios" este fin de semana, lo que supone un 70 % más de los registrados el pasado lunes, según ha adelantado esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig. Pese a ello, el president considera que "no se dan las circunstancias para hablar de una sexta ola", ya que, ahora la población valenciana cuenta con el "gran escudo de la vacunación".

Sanidad confirmará esta tarde la cifra exacta de nuevos positivos registrada durante el fin de semana pero, por la cifra adelantada por Puig, se estaría en un nuevo repunte de la pandemia de coronavirus que ya se vislumbraba durante la semana pasada: el jueves y el viernes, la incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes a 7 y 14 días había dejado de descender e, incluso, había remontado en unas décimas.

Pese a todo, el president no cree que este repunte de casos sea el inicio de un nueva ola dada la gran cobertura vacunal contra la covid-19 en la Comunitat Valenciana y que alcanza al 88,9 % de la población mayor de 12 años con la pauta completa. Pese a este "escudo" y la bajada de personas hospitalizadas y contagiadas que ha propiciado, Puig ha vuelto a llamar a la "prudencia" y ha recordado que la pandemia "no se puede dar por superada". "He visto muchos espacios festivos en los que parece que la pandemia no exista, pero existe", ha incidido esta mañana el president tras la presentación del proyecto constructivo del futuro nuevo edificio de hospitalización del Hospital Clínico de València. "No se puede dar por superada la pandemia, hemos superado la peor fase" pero "tenemos que atender las lecciones de la covid".

Puig ha vuelto a hacer un llamamiento a ese 10 % de valencianos que siguen sin protegerse frente a la covid a través de la vacunación. "Hay un 10% de personas que todavía no están vacunadas, y hay personas que tienen mucho riesgo", ha recordado asegurando que la mayoría de muertes registradas en las últimas semanas eran de personas que no se habían vacunado. "Por ellos, por sus familias y por el conjunto de la sociedad. Es un ejercicio de solidaridad básico", ha dicho.

Mascarilla en los colegios

Por otra parte, el president de la Generalitat ha asegurado que el Consell está trabajando en adaptar el protocolo de medidas de seguridad en los centros educativos para que dentro de poco, los escolares puedan salir al patio sin necesidad de usar la mascarilla. Puig era interpelado al respecto después de que este fin de semana, el conseller de Educación, Vicent Marzà, adelantara que era cuestión de días el cambio de protocolo. "Se avanzará pero siempre garantizando la seguridad", ha dicho Puig al respecto.

Fuentes de la administración educativa han confirmado a Europa Press que, "con el nuevo contexto, los técnicos de Sanidad han visto con buenos ojos la posibilidad de adaptar algunos aspectos del protocolo en los centros, entre los que se encuentra la posibilidad de que el uso de mascarillas en los espacios abiertos de los centros no sea obligatoria". Teniendo en cuenta los datos de evolución de la pandemia en el territorio valenciano, se está trabajando en la flexibilización de las medidas y "los detalles estarán explicitados cuando esté actualizado este protocolo durante esta semana", avanzan las mismas fuentes.