Díaz confirma que estará junto con Colau en el acto de Oltra de Iniciativa

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, reiteró ayer su intención de abrir un proceso de conversación «con la sociedad española» al que no «pone límites» y cuyo objetivo es conformar un proyecto de mayoría social, dejando claro que en esta confluencia los partidos deben ser «secundarios». La también titular de Trabajo enfatizó que abrirá una «conversación con la sociedad española» y subrayó que su interés es que ésta sea la «protagonista», que es lo que «hace falta». «En la conversación con la sociedad española tienen que ser protagonistas los profesionales, las gentes de este país, los trabajadores y los movimientos sociales. No los políticos, que somos puros instrumentos, y ahí insisto en que no tenemos límites. Eso es la mayoría social del país», aseguró.

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno confirmó su asistencia al acto que está preparando la portavoz del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, junto a otras líderes del espacio a la izquierda del PSOE como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de Más Madrid, Mónica García. Díaz acudirá a esta cita «con mucho entusiasmo», pero reiteró que este acto, que sí es de partido, no se debe confundir con el proceso que va a abrir con la sociedad. El acto que prepara Oltra se enmarca dentro del proceso congresual de Iniciativa del Poble Valencià, partido socio de Compromís. Al encuentro, que aún no tiene fecha, también ha confirmado su asistencia la alcaldesa de Barcelona.

Aunque todas las participantes intentan desvincular el encuentro de la confluencia electoral de fuerzas a la izquierda del PSOE que busca Díaz, el acto propiciará la primera imagen conjunta de todas las dirigentes. Més Compromís recela de la estrategia de Oltra, ya que no comparte la estrategia de prescindir de siglas.