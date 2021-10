Oltra presenta tres nuevos decretos para organizar y vitaminar los servicios sociales

Los objetivos de esta reorganización de servicios sociales son, entre otros, definir los centros y servicios con claridad, mejorar las ratios y condiciones materiales de los centros, garantizar el acceso en todo el territorio, profesionalizar gran cantidad de recursos que funcionan con voluntarios, y mejorar la atención y protección de las personas mayores.

El primer decreto (de tipología de centros, servicios y programas) funciona como una "enciclopedia" que aglutina toda la información de los servicios y recursos de servicios sociales en un solo texto "para que no haya dudas de dónde consultar la normativa". Según Oltra "es un salto de tres décadas" para la organización de la administración ya que aglutina todas las normas anteriores y las convierte en una.

Además de organizar, el decreto blinda las condiciones de los centros y garantiza la proximidad en el territorio. "Ya está bien de poner un mini recurso donde cristo perdió el gorro, los recursos son de la Comunitat, y tienen que estar en todo el territorio. Todos nos hacemos cargo de todos, así que los servicios tienen que estar donde está la gente", ha señalado Oltra. Además, este recurso garantiza que cada provincia ha de tener un recurso de cada tipo por una cuestión de "equidad territorial".

El decreto también organiza servicios y programas, con el gran objetivo de evitar duplicidades y definir muy bien las funciones de cada centro y servicio para que sean eficientes. "Que no haya nadie desconectado, los servicios sociales deben funcionar como un organismo vivo", ha dicho Oltra. Por otra parte, este decreto se hace cargo de todos los derechos anteriormente no previstos en las normativas anteriores, todo en el mismo texto.

"Igual que no mandamos a operar a una persona que no tiene el título de medicina, tampoco vamos a enviar a cuidar a personas vulnerables a quienes no son profesionales"

Como colofón, el texto abre la puerta a la creación de centros experimentales. "Hay que innovar y buscar nuevos modelos, siempre avanzando en la inclusión. Por ejemplo, que haya gente con diversidad funcional en las residencias, no queremos segregarlos de pequeños pero luego separamos por arriba", ha explicado Oltra.

Así, hablando de las residencias, Oltra se ha comprometido a "escuchar las necesidades de las personas más mayores". "La gente quiere quedarse en sus casas, así que tenemos que dar una atención a domicilio más completa y mejorar las ratios de profesionales también en residencias, donde la gente entra cada vez más mayor y con más necesidades. Los centros cada vez deben parecerse más a una casa, que las residencias sean un hogar. Aquí no se interna a nadie, solo se cambia a las personas de casa", explicó Oltra.

Profesionalizar recursos

Por otro lado, Oltra también apuntó a que se van a profesionalizar gran cantidad de recursos llevados a día de hoy por voluntarios. "La buena voluntad está muy bien pero no es lo que toca. Igual que no mandamos a operar a una persona que no tiene el título de medicina, tampoco vamos a enviar a cuidar a personas que no son profesionales. Ahora mismo hay albergues gestionados en gran parte por gente que no es profesional, así que vamos a poner mínimos de contratación porque estamos trabajando con material humano y sensible".

"No puede haber nadie desconectado, los servicios sociales deben funcionar como un organismo vivo para evitar duplicidades"

Mejorar la participación

El segundo decreto previsto por Igualdad se encargará de crear órganos de participación además de sacar adelante el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. En cuanto a la participación, Oltra ha asegurado que "los propios usuarios tendrán voz, es muy importante que sean protagonistas". En estos órganos se podrán sentar también entidades del tercer sector, centros y trabajadores de servicios, además de los responsables de servicios sociales.

Otra de las novedades es el observatorio, que tendrá un enfoque científico y nace con el objetivo de analizar y recopilar datos por parte de personas expertas y que se pondrán al servicio de la ciudadanía para calibrar el impacto positivo o negativo de las medidas. Además, se crea un tercer órgano que es la Mesa de Acción Concertada, "un punto de encuentro entre entidades y que es la primera experiencia que se da de este tipo en toda España", ha explicado Oltra.

Comités de ética

El tercer decreto regula la creación de comités de ética en los recursos de servicios sociales, a nivel autonómico y por departamentos. "Muchas veces hay que tomar decisiones con unas implicaciones éticas importantes, y creemos que tiene sentido un órgano con personas expertas en la materia. Los servicios sociales toman cada día decisiones complejas como separar a un niño de su familia o las implicaciones que puede tener que una persona con otras capacidades tenga que ingresar en un centro aunque no quiera. Creemos necesario este comité para seguir poniendoenel centro los intereses de la persona", ha sentenciado Oltra.

Para finalizar, la consellera ha recordado la necesidad de seguir reforzando la atención primaria, una de las claves del sistema de servicios sociales. "En 2015, cuando entramos, el presupuesto eran 9 millones, y hoy están presupuestados 92,2 millones, hemos multiplicado los recursos por diez", ha explicado Oltra.