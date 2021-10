La plana mayor del PP y la patronal arropa a Mazón en su presentación en sociedad

Contingencias al margen, Mazón ha cumplido hoy con el protocolo que toda personalidad política con aspiraciones de poder tiene en la agenda: presentar su proyecto para la Comunitat Valenciana en un foro de debate de prestigio, como es la Tribuna Club de Encuentro Manuel Broseta. Un acto que ha movilizado a la plana mayor del PP (diputados, concejales, alcaldes, así como exaltos cargos de la etapa de Francisco Camps y de Eduardo Zaplana) y a representantes del empresariado, entre ellos, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, el secretario general de AVE, Diego Lorente o el presidente de la Cámara de Contratistas, Manolo Miñes. También han acudido responsables de la sociedad civil, entre ellos, los decanos de los colegios de arquitectura e ingeniería o del mundo del Derecho, como Vicente Garrido. Sin medidas ya anti Covid-19, la sala habilitada para su conferencia en un céntrico hotel de València ha proporcionado una imagen con la que los populares han querido de nuevo rememorar los tiempos de las mayorías absolutas, años de vinos y rosas que los múltiples casos de corrupción, incluido el del blanqueo que salpicó al PP de València, oscurecieron y todavía hoy, cinco años después, siguen persiguiendo al partido.

El acto ha servido a Mazón para dibujar su proyecto para la Comunitat Valenciana si llega al Palau de la Generalitat. Bajo el título una Comunitat para tots, el responsable popular ha basasdo su propuesta en tres ejes: la sociedad civil como el verdadero líder; la confianza en la capacidad de futuro de la Comunitat y, por último, la generosidad para escuchar a todos ya que “las mejores ideas no siempre son de nuestras ideologías, partidos o amigos”. Así, en este proyecto abierto que defiende ha pedido "declarar zonas desmilitarizadas del conflicto político". "Hay que promover una nueva cultura política en la que los intereses de los ciudadanos estén por encima de los intereses partidistas de cada uno”, ha indicado.

En este sentido, ha reiterado su oferta de pacto político al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para pactar enmiendas conjuntas a los presupuestos generales que mejoren la dotación de inversiones a la Comunitat Valenciana. Una oferta, que ha asegurado, es "sincera". "Tenemos que hacer un frente común, donde todos podamos aportar, porque ya está bien que siempre ganen los independentistas que quieren los inventados Països Catalans, y que no exista el resto de España”, ha asegurado.

Sobre la descentralización de sedes del Gobierno, el presidente del PP valenciano ha sostenido que lo importante no es dónde se ubican las sedes sino que "la verdadera descentralización es cómo invertir en servicios e infraestructuras".

En un lugar tan emblemático como el Club de Encuentro Manuel Broseta , Mazón, en presencia del político asesinado por ETA, ha arrancado su conferencia haciendo mención a las palabras de Arnaldo Otegui, que ha tildado de insuficientes ya que las víctimas no pueden caer ni en el olvido ni en la humillación. "Deben pedir perdón y condenar la violencia y el daño que produjeron injustamente". "Esta herida no tiene tamaño, no se hace ni más grande ni más pequeña con el paso del tiempo", ha apostillado.

Por otro lado, Mazón ha defendido la rebaja de impuestos y ha anunciado que en breve presentará un plan para impulsar el empleo joven.