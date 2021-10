Los grupos parlamentarios del Botànic en las Corts han rechazado la proposición no de ley presentada por Ciudadanos que pedía reprobar a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, por la actuación de su departamento en el centro de menores Niño Jesús, y le han acusado de "alinearse" con la ultraderecha.

La diputada de Ciudadanos María Quiles ha defendido este miércoles, en el pleno de Les Corts, que "es hora de pedir responsabilidades" por los hechos ocurridos en el centro, tras la condena de uno de los trabajadores, exmarido de Oltra, a cinco años de prisión por abuso sexual a una menor, y ha pedido la dimisión o el cese de la vicepresidenta al considerar que "abandonó a la menor para proteger su sillón".

Quiles ha preguntado a los diputados si "sus sillones valen más que la dignidad de una niña" y ha afeado que "se ocultara y se desprotegiera a una menor que ha sufrido abusos sexuales continuados en un centro dependiente de la Conselleria", al tiempo que ha recordado que son "tres sentencias condenatorias" las que cuestionan el tratamiento y la atención que recibió la menor.

Por su parte, el diputado de Compromís Carles Esteve ha acusado a Ciudadanos de volver a llevar a Les Corts un debate que no aporta "ninguna novedad", ya que en las sentencias ha quedado demostrado que no se juzgaba por los hechos ni a la vicepresidenta ni a la Conselleria de Igualdad, y ha lamentado que se haya convertido en la "ultraderecha extraparlamentaria" y en "un ariete de un pensamiento que hasta ahora no había llegado" a esta Cámara.

Desde Unides Podem, Irene Gómez ha insistido también en que en las sentencias judiciales ha quedado claro que "el culpable es el agresor", ha advertido a Ciudadanos que "en política no todo vale" y le ha pedido que "deje de bailar" con la ultraderecha y tenga su agenda política propia.

La socialista Laura Soler, por su parte, ha defendido la gestión de la Conselleria de Igualdad y su labor en la protección de menores, ha pedido a Ciudadanos que "es mejor construir que destruir" y les ha instado a dejar de "repetir teorías a sabiendas de que son mentira".

Los grupos de la oposición del PP y Vox se han sumado a la petición de Ciudadanos de reprobación de la vicepresidenta por los hechos sucedidos en el centro de menores, que será votada este jueves y que será rechazada con los votos del PSPV, Compromís y Unides Podem.