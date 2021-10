La lista de espera baja solo 3 días en septiembre pese a doblarse cirugías

Este esfuerzo de la administración no ha sido suficiente para rebajar de manera significativa el repunte del verano, algo que, en años prepandémicos tampoco se lograba hasta final de año. Sí lo ha sido, sin embargo, para «frenar» el ascenso de las listas con la entrada de nuevos pacientes. Con la bajada de la pandemia y la vuelta a la normalidad, las visitas a los especialistas han regresado y, según cifras de Sanidad, en un mes normal solían entrar y salir de la lista entre 16.000 y 18.000 personas. En estos momentos, hay 26.801 valencianos recién llegados a la lista y que no han esperado más de 90 días; 17.861 que llevan entre tres y seis meses de demora y 15.433 que llevan más de medio año esperando. Gran parte de estos dos últimos grupos son pacientes que han rechazado operarse en la privada: aparecen en la lista pero sus días de espera de más desde que rechazan ir a la privada no suben a la cuenta final.

El lastre de la pandemia

Este año, además, la lista viene lastrada por el parón de quirófanos de las sucesivas olas del coronavirus y que han terminado de desequilibrar un indicativo que, justo antes de que empezara la pandemia estaba en 86 días de espera media, una cifra que entonces ya no parecía admisible. Incluso se llegó a presentar un plan para rebajarla, con el objetivo de llegar a 70 días. Pero llegó la pandemia.

Ahora, el esfuerzo necesario para volver a niveles prepandemia va a tener que ser más grande ya que se espera 20 días más que al cierre de marzo de 2020. Los peores días de 2020 parecen, al menos, estar lejos. La peor cifra alcanzada fueron los 157 días de agosto de 2020 con 61.689 pacientes «atrapados». Este mes de septiembre está, de hecho, 34 días por debajo de hace un año.

Según los datos de ayer, aunque el alivio en días no es significativo, sí se ha notado en la mayoría de departamentos de salud entre los que destaca el área de salud del Hospital General de València que ha pasado de 166 días de espera a 150. También hay departamentos que han ido al revés: en el de Elda se ha pasado de 120 días de espera media a 141.

Por especialidades, Oftalmología y Traumatología vuelven a reunir a la mitad de pacientes en espera. Ambas han mejorado en unos días su espera.