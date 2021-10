Expiden 1,6 millones de pasaportes covid a la espera de los festivales

Pasados cuatro meses desde que empezó a reconocerse oficialmente, en la Comunitat Valenciana solo se han expedido 1,6 millones de pasaportes covid en sus tres modalidades: 26.644 para personas que han pasado la enfermedad; 22.393 para los que se han hecho una prueba negativa y algo más de 1,5 millones para vacunados. Pocos si se tiene en cuenta que ya hay 4.002.000 valencianos completamente inmunizados.

Desde el ‘boom’ de sus primeras semanas en vigor (entre julio y agosto se dieron los picos más altos de descargas) propiciado por la novedad y su implantación para viajar al extranjero, el volumen semanal de descarga del pasaporte en sus tres modalidades ha ido languideciendo aunque la campaña de vacunación masiva se ha extendido hasta este mes.

Los valencianos que planearon salir fuera en el puente del 9 d’Octubre, por ejemplo, sí impulsaron un repunte en el volumen de descargas semanales: 2.400 certificados más de una semana a la otra pero lo cierto es que, a no ser que se planee salir fuera de las fronteras españolas, el certificado covid no tiene mayor aplicación en el día a día.

Hasta ahora. Los grandes festivales de música y las salas de concierto van a ser los «pioneros» en aplicar este sistema de control. El SanSan Festival de Benicàssim este mismo fin de semana y el Festival de les Arts en València el próximo, van a ser las grandes pruebas de fuego del pasaporte covid aunque ya se han celebrado conciertos al aire libre, como «Love to Rock» de la Marina este pasado fin de semana que lo han solicitado a sus asistentes.

No es una medida «obligatoria» ya que el Consell no ha recabado el apoyo del Consejo Interterritorial para ponerlo negro sobre blanco en una ley pero desde la administración han encontrado la manera de hacerlo atractivo para los promotores: si se pide a la puerta, los asistentes podrán estar viendo el concierto y bebiendo a la vez, si no, solo se puede beber y comer en las zonas habilitado para ello.

Sanidad introdujo esta «mejora» para los grandes festivales de música a principios de mes en un protocolo específico. A la semana, se hizo lo mismo para las salas de concierto cerradas, después de que desde el sector lo reclamaran a través de la asociación que las representa EnViu! «Lo acogimos de buen grado en la asociación. Ahora cada sala se está acoplando para ponerla en marcha», explica Fran Bordonado, presidente de EnViu!.

Sin cambios en las restricciones

Habrá que esperar hasta mediados de noviembre para ver el impacto real de estos dos grandes festivales en el número de certificados expedidos e, incluso, en el número de vacunados, ya que el Consell confía en que la implantación del pasaporte sirva en última instancia para «rescatar» a parte de ese 10 % de valencianos que no se han vacunado todavía: más de 486.000 valencianos mayores de 12 años. Solo de los 20 a los 49 años, el público «objetivo» de estos eventos, hay 368.000 personas sin vacunar con las dos dosis. La Conselleria de Sanidad ya ha confirmado que instalará un punto de vacunación móvil junto al centro de acreditaciones del festival de les Arts.

Por otra parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que el gobierno valenciano «no piensa» cambiar en el corto plazo las actuales medidas anticovid, a no ser que haya cambios en el Consejo Interterritorial, pese a la tendencia al alza de casos que se viene registrando desde la semana pasada.