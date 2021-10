Los tránsfugas de Ciudadanos irán a los tribunales al eliminar las Corts su asignación para gastos

Los diputados que abandonaron el grupo de Ciudadanos han anunciado esta tarde su intención de recurrir a la vía judicial mediante recurso de amparo al Tribunal Constitucional después de la aprobación por la Comisión de Gobierno interior del presupuesto de las Corts Valencianes, con el apoyo de los partidos del Botànic y su "nuevo socio" Ciudadanos, según los diputados tránsfugas.

Las Corts ha decidido eliminar la asignación de hasta 1.400 euros para gastos y contratación de personal que percibe el resto de diputadaos. Según los tránsfugas se acuerda limitar "aún más" los derechos individuales de los diputados no adscritos que aseguran que supone una clara vulneración del derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución y en el reglamento las Corts donde se dice expresamente que se deben garantizar los derechos individuales para poder ejercer el cargo en condiciones de igualdad con el resto.

Uno de los diputados afectados, Jesús Salmerón, asegura que llevará a la Mesa, la Comisión de Gobierno Interior y la Junta de Síndics ante el contencioso si no se modifica lo dispuesto en la disposición adicional segunda del borrador de presupuesto de les Corts para el ejercicio 2022, donde aparecen recogidas las subvenciones que perciben los grupos parlamentarios y los diputados a titulo individual, en la cual no aparen los diputados no adscritos, por la gravísima vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la participación política.

Un derecho vulnerado, aseguran, igual que la falta de espacio ya que no disponen de mobiliario, iluminación, ordenadores y aire acondicionado, siendo además un espacio insalubre, insuficiente para el ejercicio de nuestra funciones como diputados.

"Lo único que pretende este diputado es que se me reconozcan los derechos individuales contenidos en la ley que son los mismos de los que disfrutaron el resto de parlamentarios no adscritos en las anteriores Legislaturas, ya de que de lo contario les Corts Valencianes estarían actuando no solo arbitrariamente sino que además estarían vulnerando el derecho fundamental a la igualdad y a la participación política reconocido en la Constitución, dice Salmerón.

"En caso de que les Cors no rectifiquen esta anómala situación, por ser un presupuesto además de negligente y arbitrario, constitutivo de un quebrantamiento flagrante del principio fundamental de igualdad del artículo 14 CE, en cuyo precepto se establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social y del artículo 23 que recoge el derecho de participación que viene a garantizar las prerrogativas básicas de un sistema democrático en los apartados 1 y 2 del art. 23 CE, al establecer que: los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes", asegura Salmerón.