La campaña de vacunación contra la gripe ha arrancado esta mañana en los centros de salud de la Comunitat Valenciana con el doble de trabajo: vacunar también a los mayores de 70 años con la tercera dosis de la vacuna covid-19. Manuela, de 72 y vecina de la Plaza Segovia en València, ha sido una de las primeras esta mañana en recibir los dos pinchazos en el centro de salud del barrio. Asegura que ella se vacuna "religiosamente" desde los 65 años contra la gripe y que este año también se quería poner la dosis de refuerzo contra la covid. "Yo me lo pongo todo, una en cada brazo y no me ha dado reacción ninguna. No le tengo miedo ni a la gripe ni a la covid, pero sí respeto, por eso me vacuno", ha explicado Manuela, que con las dosis puestas "me voy más tranquila a un viaje que tengo a Benidorm la semana que viene".

Manuela y su amiga Encarna, de 77, son dos de las 90 personas de más de 70 años citadas hoy en horario de mañana y tarde en el centro de salud de la plaza Segovia para recibir los dos pinchazos "y tenemos otras 70 citas para poner primeros y segundos pinchazos de covid, lo hacemos en otro piso y con otro circuito separado", ha explicado Esperanza Martínez, coordinadora de enfermería en el CS plaza Segovia.

Martínez ha explicado que desde el centro de salud se está haciendo una labor de captación de los pacientes, ya que pocos manejan por ejemplo la APP para pedir cita y este año en contra de la campaña de la covid, son los pacientes los que deben pedir la cita en los centros de salud ya que no se enviarán SMS con citación. "Estamos cribando los listados y llamando pero son listas muy amplias, de 5.000 pacientes que cumplen los requisitos", asegura.

El trabajo es "importante" según Martínez ya que normalmente en las dos primeras semanas de campaña es cuando se vacuna "entre el 50 y el 55 % de toda la población. Es la campaña con mayor presión".

La Conselleria de Sanidad ha adquirido este año 1.285.000 dosis para afrontar esta atípica campaña de vacunación contra la gripe que arranca hoy con los mayores de 70 años que reciben también la tercera dosis de la vacuna covid pero también con las embarazadas, las personas en residencias y los trabajadores sociosanitarios. En dos semanas se continuará por las personas de 65 a 69 años; las personas menores de 64 años de riesgo y por los servicios esenciales para dar paso después a la población en general.