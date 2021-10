El yonqui del dinero asegura que manipuló las grabaciones en las que se contaba el dinero de las mordidas

Benavent no ha querido hacer declaraciones sobre su cambio de estrategia ni a su llegada ni a su salida de la Ciudad de la Justicia. "He sido muy amable con vosotros todos estos años, pero ahora no voy a hablar. Esto pasa por otra situación y ahora me tengo que aguantar", ha asegurado a la nube de periodistas que lo espraba tras su comparecencia que apenas ha durado treinta minutos.

El yonqui del dinero ya ha mostrado sus cartas ante los investigadores del caso Taula al presentar su escrito de defensa en la pieza separada del Call Center o Servimun, con la instrucción ya finalizada y pendiente de juicio en el que intenta anular las principales pruebas en las que se apoyó la causa. Por ello ha impugnado los lápices de memoria aportados por la dirigente de Esquerra Unida y actual consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, y por su exsuegro y empresario de Xàtiva, Mariano López. La misma petición realiza para el registro realizado en el despacho de su anterior abogado en 2015 y que, cabe recordar, no sólo permitió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) obtener numerosa documentación sobre la presunta corrupción instaurada en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València, sino también información que desembocó en el caso Erial, por el que ha investigado el exministro Eduardo Zaplana

