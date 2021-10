La noche del domingo 31 de octubre al lunes 1 de noviembre se celebra la fiesta de Halloween, una tradición que ya está más que consagrada e implantada en España y que disfruta sobre todo la gente joven. Esta palabra proviene de "All Hallows Eve", que traducido al español significa "Víspera de Todos los Santos", aunque la festividad también es conocida como "Noche de Brujas".

Pese a que es Estados Unidos donde más suele celebrarse este día y donde la tradición está más arraigada, aquí en España cuenta con un gran número de seguidores y cada vez son más los niños y las familias que se disfrazan de personajes terroríficos o encienden velas en honor a sus seres queridos que ya no están. No obstante, en Halloween existen muchos planes para los adultos, que pueden aprovechar para pasar una noche diferente dentro de una atmósfera monstruosa.

A continuación, te proponemos algunos planes por València para esta noche de Halloween:

Sal de fiesta

Son varios los acontecimientos fiesteros que van a tener lugar la noche del 31 al 1 con una temática de terror. Un ejemplo es este festival de música electrónica, Bomb!Bass, que se trasladará a la Sala Repvúlika en Mislata (València). Algunos artistas como D-Sturb, Phuture Noize, Lady Dammage, Javi Boss o Bassdrum Project actuarán el domingo por la noche en una fiesta que promete mucho hardcore, disfraces y terror.

Otro lugar donde disfrutar de buena música y de un ambiente agradable es el acto Halloween On Fayer, que tendrá lugar en el Marina Beach Club, en València. Desde las 18:00h hasta las 4:30h de la madrugada, vas a poder escuchar a los dj's locales más exitosos y pasar un buen rato.

Visita lugares abandonados

Para los más atrevidos que no temen a los muertos ni a sitios solitarios, visitar lugares abandonados siempre será un buen plan que te pondrá los pelos de punta. Esta actividad no es apta para los que se asustan con facilidad ni para los que pasan mucho miedo con las películas de terror: ahora podrás convertirte tú en el protagonista de tu propia película, visitar antiguos manicomios o psiquiátricos abandonados. Estos son algunos de los edificios más tenebrosos de València:

La Cornudilla

Clínica abandonada a las afueras de València

Fábrica de telas en Xátiva

El taller del Sr. Götz

Adéntrate en las escape rooms de València

Para los que les gusta el misterio, las actividades en equipo y romperse la cabeza intentando acertar adivinanzas y otras pruebas, las escape rooms son el lugar ideal para hacer todo esto en conjunto. Y si además te gusta la temática de terror, este Halloween no puedes perder la oportunidad de pasarte por algunas de estas salas de juego e intentar sobrevivir a esta noche terrorífica. Estas son algunas de las salas que se encuentran por toda la provincia de València.

Ve al cine

Algo que no puede fallar en un día tan marcado como Halloween es ir al cine a ver alguna película de terror. Algunas de este género que se encuentran en la cartelera son: Halloween Kills, No Respires 2 y Maligno. No obstante, si no te gusta ir al cine o simplemente no puedes, siempre es buen plan ver una película de miedo en casa por la noche, bajar las persianas y ambientarlo todo para que el misterio inunde toda la casa. Aquí te dejamos un listado de las películas para ver este Halloween.