La cadena de supermercados Mercadona ha sido víctima de una nueva estafa. Recientemente, un usuario de Twitter alertaba haber recibido un mensaje que aseguraba que era el ganador de un premio de 90 euros por su "fidelización" con la marca. Pues bien, este mensaje es un timo que utiliza el nombre de Mercadona para conseguir los datos bancarios de los clientes y robarles su dinero.

El texto incita a los clientes a rellenar un formulario y dice así: "Has sido elegido para participar en nuestro programa de fidelización ¡Gratis! Obtenga una promoción de 90 euros de recompensa. Te llevará solo un minuto y recibirás un fantástico premio. Realiza la encuesta ahora". Esta técnica que utilizan los ciberdelincuentes para robar datos personales y bancarios mediante estafas se llama phising y cada vez está más extendida.

La reacción de Mercadona

El gigante valenciano ha contestado rápidamente al usuario de Twitter que había alertado de una posible estafa, y asegura que ese mensaje no es obra de Mercadona. Recomienda, además, no facilitar ningún dato personal ni realizar ningún pago, puesto que se está utilizando su nombre sin autorización: "Buenos días, se está usando nuestra marca sin autorización. Recomendamos que no facilites ningún dato personal ni realices ningún pago. Seguiremos trabajando para evitar este tipo de fraudes. Gracias por informarnos". Pese a esta contestación, Mercadona no ha publicado ningún comunicado oficial ni ha advertido a sus clientes en Twitter ni en ninguna otra red social, más allá de estas líneas.

Buenos días, se está usando nuestra marca sin autorización. Recomendamos que no facilites ningún dato personal ni realices ningún pago. Seguiremos trabajando para evitar este tipo de fraudes. Gracias por informarnos. — Mercadona (@Mercadona) 24 de octubre de 2021

En este caso concreto, para identificar si se trata de un mensaje real o es una estafa, basta con hacer clic encima de la "persona" que ha enviado el mensaje, y entonces en teoría debería de aparecer el correo electrónico. En este caso, terminaría con @mercadona.es. Si no acaba así y el nombre está formado por letras y números, significa que ha sido enviado por ciberdelincuentes.