El empresario Adolfo Utor, presidente y propietario de la naviera Baleària, recogió el premio de Economía de Levante-EMV Prensa Ibérica destacando la importancia de respetar el medioambiente y la ética porque da rentabilidad. La sostenibilidad es el pilar central de la compañía que ha acometido una apuesta decidida por los buques impulsados a gas para reducir las emisiones de CO2. Utor, que recibió el galardón de manos de Arantza Sarasola (vicepresidenta de Prensa Ibérica), dedicó el premio a las miles de empresas de la Comunitat Valenciana que de «forma anónima» trabajan día a día de forma sostenible. El naviero recogió el premio cinco días después de tomar el control del 100 % de la compañía tras comprar el 42,5 % que estaba en manos de la familia Matutes y aprovechó su discurso para reivindicar la valencianía de la compañía.

Baleària ha recibido el premio en un momento en el que se encuentra en plena transformación digital, renovando su flota de 29 buques para que sean medioambientalmente más sostenibles y con la miradapuesta en la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el puerto de València. La firma estrenó en primavera el Eleanor Roosvelt, un catamarán de alta velocidad con capacidad para 1.200 pasajeros y 450 turismos en el que ha invertido 90 millones y con el que calcula que reducirá anualmente emisiones de C02 equivalentes a eliminar más de 8.900 turismos convencionales. A pesar del impacto de la pandemia en el transporte de pasajeros, Baleària logró el año pasado mantener un resultado bruto de explotación positivo de 62 millones de euros.

Adolfo Utor incidió en que en Baleària. tratan cada día ser «una empresa ética y socialmente responsable, medioambientalmente sostenible y muy digitalizada». «Lo hacemos por convicción. Creemos que es lo que lo debemos de hacer. Actuamos así por conveniencia porque es rentable. Adela Cortina no se cansa de decir que la ética es rentable. Yo quiero transmitir que da rentabilidad ser sostenible social, medioambiental y económicamente. Desde el punto de vista económico no solo es rentable sino que muy necesario», subrayó. El presidente de la naviera con sede en Dénia dedicó el premio a las «miles de empresas valencianas grandes, medianas y pequeñas de la Comunitat Valenciana que día a día y desde el anonimato trabajan de forma ética y medioambientalmente sostenible. Esas empresas están haciendo un trabajo inmenso sin saberlo. Este premio va por ellas». Utor destacó que Baleària «es una empresa 100 % valenciana, que se dedica al transporte marítimo. Es algo insólito porque en este sector no hay muchas empresas, pero vamos a seguir representando a nuestra tierra. Continuaremos enlazando territorios y trabajando de forma sostenible social y medioambientalmente por el progreso de nuestra tierra y nuestra sociedad».