Decenas de personas reclaman "un memorial digno" en el paredón de España

Se trata del segundo lugar donde el franquismo asesinó a más personas de toda España solo por detrás (y por poco) de la tapia este del cementerio de la Almudena. Y pese a ello, no hay ningún cartel que lo indique. El muro levanta poco más de un metro del suelo y se sitúa en medio de una zona de pinos, a 10 minutos andando del cementerio municipal en medio de caminos igualmente sin indicación. Los agujeros de bala se distinguen al acercarse, y a penas tres coronas de flores con los colores de la bandera republicana lo adornaban hoy. Allí, varias decenas de personas se concentraron, como cada año, para pedir que este sitio se convierta en un lugar de memoria para las víctimas de la dictadura franquista que fueron asesinadas en el paredón de España.

"Solo queremos un memorial digno, porque a muchas de las personas asesinadas no se les puede poner una flor debajo de su nombre", dice Matías Alonso

"Solo queremos un memorial digno, porque a muchas de las 2.238 personas asesinadas no se les puede poner una flor debajo de su nombre", dice Alonso. Y no es fácil, porque a gran parte de ellos se les sigue buscando y no se sabe a ciencia cierta donde yacen sus restos. Pero sí hay un lugar común. "¿Por qué estamos hoy aquí? Precisamente porque arriba (cementerio) están unos, y otros no se sabe, pero lo que sí podemos estar seguros es de que todos pasaron por aquí", apunta Alonso.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, también ha estado presente en el acto y ha asegurado que "estamos trabajando para convertirlo en un lugar de memoria cuando completemos el PAI, ahora mismo son terrenos privados. Aunque tenemos muy buena relación y no tienen problema en que vengamos seguimos en contacto con Conselleria para el proyecto". La finalidad, según Sagredo, es "construir al menos un sitio para descansar con unos pequeños bancos, donde la gente pueda estar tranquila recordando a los suyos, y que sea un espacio de memoria para recordar a todas aquellas personas que dieron su vida por unos valores".

Homenajear a los vivos

El hijo de Vicente Tornero, sindicalista de UGT fusilado durante la guerra, ya no pasa por el cementerio. A sus 87 le duele demasiado. Cada año que pasa le aflige más no poder encontrar los restos de su padre. Lo cuenta su hija, Pepa Tornero, que sí que ha ido a honrarle con su suegra. "Mi abuela consiguió rescatarle de la fosa y ponerlo en otra que compraron con otras familias para poder llevárselo al pueblo. Pero al final no sabemos qué pasó que allí se quedó. Hoy en día no sabemos a ciencia cierta donde está", explica Tornero.

El régimen franquista fusiló a 2.238 personas entre los años 1936 y 1956 en el llamado 'Paredón de España'

"Lo más angustioso de este proceso es que cada vez quedan menos hijos e hijas. Y la angustia debería tenerla la clase política ¿De qué sirve la justicia si no se la das al vivo? Es lastimoso que se les haga pasar por esto", denuncia Matías Alonso .Critica la ineficacia de las subvenciones, que en muchos casos no costean toda la exhumación. "Como si les hubieran matado al padre al 80 %". En el caso de Pepa Tornero, llevan desde los años 90 en busca de su abuelo sindicalista, y recientemente a su padre le hicieron las pruebas de ADN. "Es una pena, ojalá pueda tener los restos de su padre a tiempo", lamenta.

Otra de las personas que asistió al acto fue Bernardino Giménez Santos, primer alcalde de Paterna elegido en democracia, y que sufrió de varias represalias por iniciar el proceso de exhumaciones de republicanos asesinados por el régimen franquista en la década de los 80, como pintadas cercanas a su domicilio que rezaban "alcalde, rojo, al paredón", o incluso que le quemaran el coche. Al igual que Alonso, critica la urgencia de actuar para que los hijos e hijas puedan ser reparados y recuperar, por fin, los restos de sus padres. "Todo está llegando muy tarde".