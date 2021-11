El día de Todos los Santos representa para los que ya tienen cierta edad, jóvenes, pero solo un poco, esa jornada en la que allá por los años cincuenta, sesenta y setenta se estrenaba el abrigo. Yo eso lo he escuchado en casa repetidas veces y creía que mi percepción estaba un poco distorsionada por mi abuela paterna del valle del Jiloca, en Teruel. Por allí el grajo vuela bajo -y hace un frío del carajo-. Sin embargo, con el tiempo he visto que era una idea con cierto arraigo en las regiones mediterráneas.

Ayer, en la sobremesa, acabamos hablando de estos pormenores meteorológicos, en una terraza con un sol de justicia y el termómetro marcando algo más de 25 ºC a la sombra, que se convirtió en el rincón más codiciado. La temperatura máxima en la ciudad de Castellón se aproximó a los 30 ºC, al igual que en Xàbia, Elche y un poco más al sur, en terreno murciano, donde Santomera o Cartagena se abonaron igualmente a la manga corta. En estos últimos días una masa de aire subtropical ha traído mediodías anómalos, con temperaturas hasta 10 ºC por encima de lo normal sobre todo en la vertiente mediterránea. Lo normal en estas fechas es que las máximas superen ligeramente los 20 ºC en el este y el sur peninsular, y las mínimas ronden los 15 ºC.

Huelga decir que hoy tampoco estrenaremos abrigos, más bien reciclaremos esas manidas mangas cortas del verano. Como me lo veía venir, este fin de semana hablé con Rafael Tena, un apasionado de la meteorología que en las redes sociales se parapeta tras el alias “Tiempo Valencia”. Además, tiene un dominio prodigioso del Excel, algo para mí casi heroico. En cuestión de segundos -tecla arriba, tecla abajo-, me facilitó una gráfica con las temperaturas máximas registradas en la ciudad de Valencia el día 1 de noviembre desde 1938. Primero me sorprendió la media, mostrando que lo “normal” es que el día de Todos los Santos haga alrededor de 23 ºC. Y después, antes de desvirtuar el imaginario colectivo con las chaquetas, porque es un dato de manga corta o camisa fina de algodón, pude apreciar que en los años setenta hubo una concatenación de días 1 de noviembre frescos en los que apenas se superaron los 20 ºC. De ahí debe salir la idea arquetípica.

Para los que reniegan del calentamiento global, si algo ha hecho aumentar el promedio ha sido la tendencia alcista desde 1995, cuando los mediodías de 25 ºC se han convertido casi en una constante. Al final recordaremos estas fechas por abandonar los bermudas.