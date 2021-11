Los municipios ingresarán 400 millones más en tasas por la activación económica

Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda señalan que la confianza en la recuperación en este 2021 a la hora de confeccionar las partidas municipales está cifrada en 400 millones de euros. Es el dinero de más que creen los concejales de Hacienda de los distintos ayuntamientos valencianos que dispondrán a finales de 2021 respecto a lo que se consiguió recaudar en 2020.

Según la liquidación publicada por el organismo estatal, los ayuntamientos valencianos obtuvieron 4.782 millones de euros de ingresos durante el año de la covid (2020) mientras que para 2021, en los presupuestos se espera recaudar 5.187 millones, 400 más, un 8 % más. El aumento de estos ingresos se daría, yendo a las partidas liquidadas de 2020 y a las previsiones escritas en las cuentas para 2021, especialmente en los impuestos directos, indirectos y las tasas y precios públicos.

La vuelta a la actividad económica, prácticamente congelada entre marzo y junio de 2020, da un impulso a la previsión en la recaudación de impuestos municipales como, por ejemplo, el IAE (de la Actividad Económica). En este sentido, en 2020 se recaudaron cerca de 2.900 millones en tributos (tanto directos, indirectos como tasas o precios públicos) por los 3.100 previstos para 2021.

Los 3.100 millones de euros en ingresos vía impuestos son 150 millones menos que los derechos reconocidos del año 2019, el último ejercicio de normalidad sanitaria y, por lo tanto, contable. Los 3.259 millones de 2019 en tributos son el umbral que fijan la actividad en tiempos de «normalidad», una cifra que en el caso de 2021 se sabrá cuando se liquide el presupuesto, datos que se publican con casi dos años de diferencia desde su cierre.

Y más ingresos permitirá también aumentar los gastos. Para 2021 se habían presupuestado casi 5.200 millones de euros en gasto, un 8 % más de lo que se liquidó finalmente en 2020. Los casi 200 millones más en gastos de personal (con aumento de salarios públicos) y de 300 millones para servicios (como respuesta frente a la crisis) explican esta subida en las partidas.

Modificaciones en las cuentas

No obstante, lo presupuestado es tan solo una previsión, una especie de lista de deseos realizables que no siempre se cumple. Para muestra, el botón de lo que sucedió en 2020. Para ese año, antes de que se tuviera noticia del virus o que se considerara una amenaza global, se presupuestaron 4.980 millones, de los que en ingresos entraron finalmente en las arcas municipales 4.782 (y porque las transferencias del Estado paliaron en parte la caída de 200 millones en impuestos) y no se alcanzó los 4.700 millones de gasto total.

En este apartado, destaca el cambio en las cantidades destinadas a pagar deuda pública. Así, ante la imposibilidad de no ejecutar muchas partidas por la paralización entre marzo y junio, se aprovechó para cubrir saldos pendientes pasando esta partida de una previsión de 210 millones de euros a superar los 300.