El portavoz de agricultura del grupo Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, ha pedido a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que autorice las pruebas de la nueva técnica del parany» para la caza selectiva de pájaros.

Barrachina ha asegurado que «el ecologismo de salón se vuelve a equivocar con el parany, igual que ha sucedido con los burros del Desert o denegando ayudas a los ganaderos de reses bravas».

El diputado popular ha pedido a Mollà que «abandone el sectarismo y respete que es un derecho de los paranyers poder probar la nueva técnica de caza selectiva y sin muerte, al igual que ya han hecho otros países como Austria».

«Tras cinco años de bloqueo a la autorización de la prueba, la Conselleria deniega la realización de unas pruebas a las que tienen derecho y que nuevamente abocarán a los cazadores a acudir de nuevo a los tribunales», ha señalado. Miguel Barrachina ha acusado a la consellera de «sacar conclusiones sobre el cesto malla del parany sin ni siquiera hacer la prueba sobre su funcionamiento» y ha explicado que los paranyers «han solicitado la prueba de una técnica selectiva que no causa la muerte de los pájaros. Cinco años después el Consell ha dicho que no, pero no a cazar con el parany, sino a la prueba que ni siquiera es selectiva y sin muerte».

Ha afirmado que «la sociedad Apaval han presentado un recurso de alzada y queremos que atienda esa solicitud de los cazadores tradicionales con el sistema de parany, cuyo método parece que podría funcionar.