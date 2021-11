Tras la batalla de los presupuestos, los socios del Botànic se verán las caras. Un día después de que el Consell dé la luz verde de manera oficial a las cuentas para el próximo año y las presente en sociedad, algo que se espera para este miércoles, PSPV, Compromís y Unides Podem se reunirán en la comisión de seguimiento del pacto.

El encuentro será el jueves en la sede del PSPV ya que es a los socialistas a los que les toca convocar la comisión y actuarán de anfitriones. El cónclave llegará apenas unas horas de que el Consell presente los presupuestos y puede servir para cerrar heridas y mostrar unidad o para poner encima de la mesa las tensiones que han traído las negociaciones.

La propia portavoz del ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, admitió el pasado viernes que en el seno del gobierno autonómico no se había hablado de la elaboración de las cuentas que este año ha quedado enmarcada en una comisión política con representantes de los tres partidos así como la directora general de la Conselleria de Hacienda.

El nuevo formato negociador no ha impedido, no obstante, que los presupuestos se vayan a llevar a las Corts una vez superado el plazo legal establecido, un asunto que generó no pocas tiranteces entre los tres partidos, con amenaza de prórroga de las cuentas de este 2021 incluida.

El jueves servirá así de encuentro que puede suponer un punto y aparte a la crisis abierta por el proyecto financiero anual o bien, como una reunión en la que toda la tensión que no llegó hasta la mesa del Consell inunde a los representantes políticos de los partidos.

La última comisión de seguimiento del Botànic fue el pasado mes de abril en la sede de Podem. Así, más de medio año después, tras confeccionar unos nuevos presupuestos y vivir un regreso a la normalidad tras la campaña de vacunación, los tres partidos de izquierdas se volverán a reunir.