El Consell lidera el aumento presupuestario en España para 2022

Los 27.800 millones anunciados como total de las cuentas para el próximo ejercicio suponen un 9 % más de los presentados un año antes. El dinero de Europa y el crecimiento de la recaudación fiscal impulsan las cifras valencianas al igual que ocurre en las 12 comunidades que ya han aprobado en su seno de gobierno. Todas suben sin importar el signo político, una demostración del fin de la época de los recortes, pero solo Extremadura y Andalucía igualan el porcentaje de la Comunitat Valenciana.

En el primer caso, el ejecutivo que dirige Guillermo Fernández Vara dio a conocer las cuentas de la Junta extremeña el 13 de octubre, hace casi tres semanas, con un incremento de 571 millones de euros hasta alcanzar los 7.000 millones para 2022. La mayoría absoluta con la que gozan los socialistas en la región permite que el proyecto financiero salga adelante sin prácticamente problemas.

No ocurre lo mismo en el caso andaluz, donde la predisposición de Vox a votar en contra puede hacer caer las cuentas que el gobierno bipartito de PP y Cs prevé aprobar en su consejo el próximo miércoles. El ejecutivo que dirige Moreno Bonilla ha anunciado ya que el presupuesto superará los 43.800 millones de euros, una subida de más de 3.600 millones desde los de 2021, un 9 % más.

No obstante, pese a que el incremento porcentual sea el mismo entre las tres comunidades, es la extremeña la que lidera este dato si se calcula el aumento por habitante. Así, para 2022, el presupuesto de la Junta de Extremadura sube 506 euros por persona (hasta los 6.500 euros por extremeño) por los 455 euros por habitante del previsto por la Generalitat (hasta superar los 5.500 por valenciano) y los 428 del elaborado (aunque todavía no aprobado) por el ejecutivo andaluz que llegaría hasta los 5.200 euros por persona en esta comunidad.

Madrid crece tras prorrogar

A apenas unas décimas del incremento de Extremadura, Andalucía y Comunitat Valenciana se sitúa Cantabria donde se prevé un incremento del gasto del 8,6 % para 2022 y Navarra donde la cifra total del presupuesto sube un 8,2 %. Tras estas aparecen La Rioja (7,9 %), Canarias (7,4 %), Galicia (6,9 %), Euskadi (6 %), Castilla y León (4,4 %) y Castilla-La Mancha (1,4 %) como autonomías cuyos gobiernos han aprobado ya sus presupuestos y todo apunta a que sus parlamentos darán sus visto bueno. Por su parte, las cuentas estatales (que todavía deben granjear el acuerdo de la mayoría del Congreso) prevén un incremento del 2,3 %.

Caso distinto es el de la Comunidad de Madrid que tiene un incremento de un 15 % respecto a su último presupuesto. Esto le situaría líder en esa subida del gasto si no fuera porque ese aumento es respecto a 2020 ya que en 2021 el gobierno de Ayuso (con todavía Ciudadanos en él) no elaboró cuentas nuevas y prorrogó las del año anterior. De hecho, si los números confirmados por el Consell para 2022 se comparan con los del proyecto financiero para 2020, la subida es del 19 %, cuatro puntos más que la autonomía central, al pasar de los 23.200 millones hasta los 27.800 millones.

Y aunque en el Botànic los presupuestos se han salvado prácticamente in extremis y no exento de bronca interna, todavía hay otros ejecutivos autonómicos que se encuentran en pleno proceso de discusión interna y deshojando la margarita de las cifras. Así, en Aragón (con un gobierno de cuatro partidos) se ha aprobado un techo de gasto con una bajada del 1,57 % respecto a 2021; desde el Principado de Asturias, su presidente, el socialista Adrián Barbón, aseguró que a partir de hoy comenzarían las negociaciones; Murcia aprobó el presupuesto de 2021 en junio y no hay noticias del de 2022; el tripartito balear espera tenerlas listas esta semana mientras que el Govern de Cataluña incrementó su techo de gasto un 8 % respecto a las aún prorrogadas cuentas de 2020 mientras negocia las de 2022.