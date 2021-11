Octubre acaba con un 43 % menos de casos pese al repunte de final de mes

Pese al leve pero constante repunte de casos durante las dos últimas semanas del mes pasado, octubre se cerró con un total de 5.013 contagios de covid-19, lo que supone un descenso de casi un 43 por ciento respecto a los casos positivos de septiembre, cuando la Conselleria de Sanidad notificó un total de 8.784 nuevos enfermos de coronavirus.

Es una notable disminución que se suma a la que ya se produjo en septiembre, cuando se confirmó la bajada de la quinta ola al descender los contagios un 75 % respecto a agosto, mes en el que se contagiaron casi 36.000 personas. En julio se notificaron 62.729 casos en el peor mes de esta oleada, que entró en fase de control en el pasado mes. Fue con motivo del Nou d’Octubre, festividad de la Comunitat Valenciana, cuando la Generalitat levantó las restricciones de aforos y horarios que quedaban en la hostelería y el ocio nocturno, aunque se mantienen las mesas con 10 comensales y clientes como máximo.

La primera semana completa de octubre, contando que los fines de semana ya no se dan notificaciones de datos, se cerró con 895 contagios. Una cifra similar de 890 casos se contabilizó del 11 al 15 de octubre, mientras que la tercera ya experimentó el aumento de positivos con 1.459, para acabar la última semana del mes pasado con 1.591 nuevos enfermos de covid.

La incidencia acumulada (IA) de casos a 14 días por cada 100.000 habitantes era de 45,72 contagios el 1 de octubre. La IA fue bajando en las primeras semanas hasta situarse en 31,48 casos el día 13 de octubre.

La Comunitat Valenciana se mantenía en ‘riesgo bajo’ desde el 28 de septiembre, cuando descendió del umbral de 50 casos. A partir del día 14 comenzó el leve repunte para acabar octubre con casi 10 puntos más de incidencia de circulación del virus (55,48 casos), situándose ya en riesgo medio, debido principalmente a la peor situación de la provincia de Castelló, la única de España en ‘riesto algo’ de covid, tal como informó Levante-EMV el pasado sábado. El Ministerio de Sanidad subió a Castelló a alerta 3 debido a los malos datos de circulación del virus entre los mayores de 65 años y la alta ocupación de las camas de cuidados intensivos en esa provincia.

De momento a los expertos y las autoridades sanitarias no les preocupa en exceso ese repunte de finales de mes, porque consideran que hay que mirar otros indicadores como la presión en las UCI y en los hospitales, aún con amplia capacidad, ya que solo están ocupadas el 1,91 % de camas covid y un 5,8 % en UCI, según los últimos datos del informe del Ministerio de Sanidad. En términos generales, octubre terminó con 12 ingresados menos en las unidades de intensivos, ya que se pasó de 52 a 40 hospitalizados muy graves. En cuanto a los ingresos, la situación sí que fue empeorando a lo largo del mes pasado, pues se empezó con 169 personas hospitalizadas y se terminó con 197, 28 más y rozando las 200.

Octubre también supuso un descenso en cuanto a la mortalidad, al notificarse un 51,69 % menos de decesos respecto a septiembre. Así, la conselleria registró 57 muertos por coronavirus frente a los 118 de septiembre. En agosto fueron 171 los fallecidos.

Poca incidencia en las aulas

En cuando a la incidencia en las aulas, la Conselleria de Educación informó ayer que durante la última semana de octubre, el 99,9 por ciento de los grupos siguieron las clases presenciales sin problemas de contagios. En global, Sanidad determinó el confinamiento de 41 aulas de 29 centros educativos. Así, el 98,5 % de los colegios e institutos finalizó el mes sin ninguna aula confinada. Se determinó el confinamiento de 25 grupos de 16 centros, además de desconfinarse 17 aulas de 12 centros y permanecer confinadas, de semanas anteriores, 16 aulas de 13 centros.

Fernando Simón, que había sido muy escéptico sobre la propagación de dos variantes del SARS-CoV-2 que terminaron imponiéndose en España, la alfa y la delta, advirtió hace unos días que la subvariante delta plus hay que «seguirla con mucho cuidado». «Veremos qué pasa en las próximas semanas», dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien precisó que este descendiente de la variante delta «por ahora no está ocupando espacio». Expertos en genética viral consideran que, de probarse que este linaje AY.4.2 tiene un 10% o un 15% más de transmisibilidad que la delta, no causaría un gran impacto. Insisten también en que las vacunas actuales siguen siendo efectivas.

El informe de Sanidad sobre la evolución de variantes refiere que en la base de datos internacional GISAID había la pasada semana 35 secuencias correspondientes a este linaje con origen en España. Advierte sobre una «tendencia ascendente en las últimas semanas», aunque el último dato disponible indica un porcentaje del 2,5 %. Además, los datos de GISAID «no corresponden a un muestreo aleatorio por lo que no permiten estimar la incidencia de este linaje en España», precisa el informe.

La pasada semana la Conselleria de Sanitat informó de un caso de la variante delta plus en el departamento de salud del Hospital General de Elx. En el resto de España hubo un goteo de confirmaciones de casos en Madrid, Castilla y León y Navarra, que se sumaron a 9 en Cataluña. Se señaló la mayor incidencia en el entorno de Gibraltar y Benidorm (en riesgo extremo), zonas con elevada presencia de ciudadanos británicos, como causada por esta subvariante. Reino Unido la declaró variante en investigación hace solo dos semana, pero circula en ese país desde hace meses.

El profesor Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College de Londres, dijo que no es una situación comparable a la de la emergencia de las variantes alfa y delta, un 50% más transmisibles que las anteriores. Ahora se trataría de «un pequeño aumento potencial en la transmisibilidad que no tendría un impacto comparable en la pandemia», señaló.