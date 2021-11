La Airef estima que la Generalitat ejecutará solo el 50 % de los fondos europeos de 2022

Son las previsiones de la Airef incluidas en el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de 2022 de la Comunitat Valenciana hecho público hace unos días coincidiendo con las negociaciones en el seno del Botànic para cerrar el presupuesto.

La Airef no informa sobre el detalle de las cuentas (que todavía desconoce ya que el proyecto se presentará hoy), pero sí sobre los ejes generales de ingresos y gastos. Como ya informó este diario la semana pasada, la principal reivindicación de la Airef al Consell es que adopte las medidas necesarias para evitar que el espacio fiscal que deja la retirada de las medidas para luchar contra la covid y la positiva evolución de los ingresos «pueda utilizarse para realizar gasto estructural que no cuente con una fuente de financiación permanente». Pese a esta recomendación, tal como ha venido contando Levante-EMV, las cuentas que se presentan hoy no serán restrictivas ya que se prevé un crecimiento de en torno al 9 %.

Buena parte del incremento del gasto viene justificado por la inyección de fondos europeos que, apunta la Airef, no se ejecutarán en su totalidad este mismo año. Los cálculos de la Autoridad Independiente es que los fondos vinculados al plan de Resiliencia aumenten los gastos e ingresos en un 1, 1% del PIB regional y contribuyan en un 5 % al crecimiento esperado de empleos y recursos.

En su informe, la autoridad fiscal analiza la previsión de gastos de la Generalitat de 2022 y, teniendo en cuenta que la pandemia está en fase de control en la C. Valenciana, prevé que el gasto asociado al coronavirus se reducirá en ocho décimas del PIB y podrá suponer en torno al 1,1 % del PIB autonómico. La minoración del gasto asociado a la covid sería menos acusado en áreas como sanidad y educación. Ahora bien, la Airef prevé un aumento de gasto no vinculado a la pandemia, pero sí a cuestiones sociales, como la reducción de la lista de espera, el gasto farmacéutico o el incremento salarial.