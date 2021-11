El Botànic aplaude sus presupuestos, pero choca en valorar su negociación

El Botànic se ha puesto la música de los aplausos para cerrar cualquier tensión previa, el problema es que el ritmo de las palmas y su intensidad no ha ido exactamente a coro en todo el repertorio. La comisión de seguimiento del pacto de este jueves ha servido de terapia de pareja, trieja en este caso, aunque deja algunas muescas sobre la relación tras semanas de tensión. De ahí que una de las peticiones expuestas en la mesa de los partidos sea reunirse más asiduamente.

Que las cuentas son expansivas, fantásticas, las mejores posibles dada la situación y cualquier calificativo positivo que se le pueda poner ha sido la opinión compartida entre PSPV, Compromís y Unides Podem, el leitmotiv de la reunión. De normal los encuentros se hacían antes de que el Consell abordara los números, en esta ocasión, tras la confección por parte de una novedosa comisión política, ha sido a posteriori como acto de aclamación.

Precisamente esa forma distinta de elaborar las cifras presupuestarias ha sido uno de los puntos que ha mostrado diferentes grados en el aplausómetro con el que se encaraba la tarde. Compromís y Unides Podem han destacado ya desde las declaraciones previas el buen funcionamiento de la comisión política que ha restado poder al propio Consell y al departamento de Hacienda en su confección mientras desde el PSPV han bajado la intensidad de la palmada al referirse a esta.

Así, si la coportavoz de Compromís, Águeda Micó, ha señalado antes de entrar en la reunión que la citada comisión política ha sido "muy positiva", que todos los partidos han podido tener acceso a las cifras a la vez, que han dado "un ejemplo de cómo funciona un gobierno de coalición" y que, sin duda, el año que viene se repetiría la experiencia "mejorando la comunicación". El método había sido reivindicado y exigido por Mónica Oltra frente al predominio hasta entonces de Vicent Soler y la Conselleria de Hacienda en el proceso.

Manolo Mata, síndic socialista y vicesecretario general del partido del puño y la rosa, no se ha mojado tanto y ha mostrado más distancias con la forma. Así, ha indicado que no sabe si se seguirá el mismo método el año que viene, y que habrá "o una comisión o un equipo de futbol pero que estén los presupuestos el 31 de octubre en el parlamento", algo que este año no se ha cumplido.

Las declaraciones previas han sido más foco de tensión que lo que ha ocurrido dentro que ha transcurrido con buen ambiente, según destacan las fuentes consultadas. El ejemplo claro es la palabra "enmiendas", sin presencia en el interior, pero con mención antes del encuentro. En este sentido, Mata ha indicado ante los micrófonos que no debería haber porque "no tendría sentido que el Botànic enmendara un presupuesto que ha hecho el Botànic", unas palabras que desde Podem y Compomís han querido rápidamente corregir: "Habrá enmiendas", aunque sean para corregir errores.

Entre estas podría estar la tasa turística, un asunto que se dejó fuera del primer acuerdo de los presupuestos y que se ha aparcado a su debate en las Corts. "El lío una vez pasan los presupuestos va a la Ley de acompañamiento", recuerdan fuentes parlamentarias donde podría entrar el debate de la tasa turística. Este asunto ha sido uno de los puntos en los que desde Podem han insistido para buscar "un acuerdo" que permita "repensar el modelo turístico de la Comunitat Valenciana".

Además de los aplausos por los presupuestos, el Botànic ha lamido sus heridas valorando los avances de los últimos meses (han señalado la reversión de Torrevieja o el proceso de vacunación), señalando futuros objetivos como la reversión de las ITV e intentando correr un tupido velo respecto a cualquier momento de tensión previo. "Pelillos a la mar", ha comentado uno de los presentes. También han mostrado unidad respecto a la manifestación del próximo 20 de noviembre para pedir la reforma del sistema de financiación autonómica.