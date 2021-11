Carlos Mazón (PPCV): "Los presupuestos de la Generalitat son un invento"

El PPCV ha calificado de “tomadura de pelo” e “insulto a la inteligencia” el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2022 y ha asegurado que la nueva partida reivindicativa de mil millones de euros supone pasar de la “ingeniería a la fantasía contable”. Los populares han avanzado ya que presentarán una enmienda a la totalidad. El día después de la aprobación de las cuentas públicas, los populares han comparecido en rueda de prensa para cargar con el documento que, afirman, “nadie se cree” y su finalidad será el que la ciudadanía tenga menos inversión social y aumente la deuda. El PPCV se ha fijado sobre todo en los ingresos, que no consideran creíbles. La síndica del grupo, María José Catalá ha ironizado sobre el “sainete” protagonizado por los socios del Botànic para pactar los presupuestos: “Para acabar pintando partidas ficticias no hacía falta ni el sainete ni hacerlo fuera de plazo”, ha dicho.

Catalá ha denunciado lo que considera una “irresponsabilidad” y una “falta de seriedad y rigor” por parte del conseller de Hacienda, Vicent Soler y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Así, ha afirmado que las dos partidas “ficticias”; la ya existente para compensar la infrafinanciación de 1.300 millones; y la nueva para compensar la desaparición del fondo covid suma 2.300 millones “no van a llegar porque no están pactados y son necesarios para la política social”. “Los perjudicados son los ciudadanos”. Además, ha lamentado que la ejecución se encuentre en el 32% inversión y ha concluido que este nivel de ejecución no hace creíble el aumento de la inversión que incluye las cuentas. La portavoz popular se ha preguntado que haría hoy la vicepresidenta Mónica Oltra si hubiera sido el PP el que hubiera aprobado un presupuesto con tantas dudas sobre las previsiones de ingresos y ha recordado que cuando ella era consellera en el Gobierno de Alberto Fabra, Oltra llevó a los tribunales al Consell por una partida de venta de patrimonio de 600 millones. ¿Acudiría a los tribunales?, se ha preguntado.

“”Son un invento”, ha afirmado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, quien ha admitido que estaba sorprendido con el documento. “No entiendo qué razón existía para vulnerar el Estatut y no presentar las cuenta a tiempo, si al final venía un invento, para luego pegar dos martillazos y cuadrar las cuentas”, ha añadido. “Puestos a soñar, si tanto vamos a crecer, cuál es la razón para que no se aproveche el crecimiento y se bajen los impuestos, al menos a las rentas bajas”, se ha preguntado. El dirigente popular ha mantenido que el peso de la sanidad en estas cuentas es el más bajo de la historia, a pesar de que la pandemia sigue activa.

Por otro lado, se ha referido a su cita pendiente con Puig, al que ha advertido de que “se agota el tiempo” para un acuerdo sobre las enmiendas a los presupuestos generales del Estado que mejoren la dotación a la Comunitat Valenciana. Ha anunciado que en breve presentarán las 150 enmiendas elaboradas por el PP valenciano y que tienen el visto bueno del PP nacional.

Por otro lado, preguntado sobre el hecho de que el gobierno presidido por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla también hayan incluido una partida irreal de mil millones para paliar la desaparición del fondo covid, Mazón ha mantenido que el dirigente andaluz tiene más credibilidad y autoridad contable y moral para hacerlo porque sus cuentas han acabado en superávit y ha bajado impuestos. Con todo, ha admitido: Yo no habría puesto algo que tenga claro que no vaya a ingresar, me gusta el rigor”.

Por otro lado, el diputado Rubén Ibáñez ha indicado que junto a los 2.600 de ingresos “ficticios” hay, al menos, 3.000 más “de tapadillo” de dudoso cobro.