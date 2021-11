Montero cuestiona el fondo que "infla" los ingresos en la C. Valenciana y Andalucía

El fondo de transición hacia la nueva normalidad dotado con mil millones que el Consell ha incluido en los presupuestos de la Generalitat para 2022 para compensar los ingresos que dejará de percibir del Gobierno por la retirada de la transferencia extraordinaria por la covid abre un frente en el Ministerio de Hacienda de consecuencias imprevisibles.

La Comunitat Valenciana no está sola en esta suerte de rebeldía a ante el Gobierno central que ha descartado continuar el año próximo con el fondo covid. El pasado miércoles, el mismo día en que el Consell aprobaba sus cuentas públicas, la Junta de Andalucía, que preside el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, hacía lo propio e incluía una partida de casi mil millones con la misma filosofía reivindicativa del Consell.

La C. Valenciana y Andalucía, unidas por la infrafinanciación, han utilizado la misma fórmula para cuadrar sus cuentas y estirar el gasto. La Conselleria de Hacienda se defiende que existe mucho gasto todavía asociado a la crisis sanitaria, como es el personal sanitario y docente.

La operación, sin embargo, ha suscitado rechazo en el departamento de María Jesús Montero, quien ese mismo miércoles en una intervención en el Congreso afeó a Andalucía que haya «inflado» sus ingresos con una partida que no tiene contrapartida en los presupuestos generales y que por lo tanto no llegará.

Montero relacionó esta estrategia con la «espiral» del PP de Pablo Casado de bajada de impuestos «que da lugar a una menor recaudación, y que tiene una significativa disminución en la capacidad de gasto público».

La ministra, que hasta ahora ha sido aliada del Consell, no habló del caso de la C. Valenciana en las Cortes Generales, pero de eso se encargaron los populares andaluces que recordaron que el Botànic lleva incluyendo desde 2016 una partida reivindicativa de 1.300 millones.

Fuentes del ministerio, admitieron que tampoco ven con buenos ojos que el Consell haya incluido esta partida, si bien recordaron que hace años que se hace por la vía de la partida de la infrafinanciación. «No es correcto ni se ve bien», apuntaron las citadas fuentes.

Y es que la decisión del Botànic de incorporar una segunda partida reivindicativa ha permitido limar las diferencias internas entre los socios y desatascar los presupuestos, pero esta concesión a Compromís (que peleaba precisamente por aumentar en mil millones las cuentas) genera un problema al Gobierno central, que por coherencia no puede avalar la práctica del Consell y condenar la de la Junta.

Advertencia de la Airef

También es una patata caliente para la propia Generalitat y, en particular, para la Conselleria de Hacienda que tendrá que lidiar con los organismos de control (la Autoridad Fiscal Independiente) y con la ley de estabilidad. La Airef lleva años advirtiendo de que la incorporación de la partida reivindicativa dispara el déficit. En su último informe sobre las líneas estratégicas de los presupuestos de 2022, apuntaba que el déficit previsto para el año próximo en el 0,6 % se iría al 1,7 % . En su previsión a la Airef, el Consell todavía no había incorporado la segunda partida reivindicativa del fondo covid.

El PPCV incidió ayer en esta idea de que el nuevo fondo «ficticio» acabará en déficit y deuda, pero el hecho de que el barón andaluz también lo haya incorporado, le genera un problema de incoherencia. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, sostuvo que Bonilla tiene más «credibilidad» y «autoridad contable y moral» porque ha bajado impuestos. «Yo no habría puesto algo que tenga claro que no vaya a ingresar, me gusta el rigor», admitió en última instancia.