El Supremo obliga a aplicar medidas de seguridad para las aves en las líneas eléctricas

Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a que en las revisiones que cada tres años deben realizarse de las líneas eléctricas se haga constar si hay peligrosidad para las aves. Algo que hasta ahora no sucedía. La sala de lo contencioso administrativo sienta así jurisprudencia y obliga a los Servicios de Industria Provinciales a no admitir verificaciones, ni certificaciones de inspección, si no se reflejan defectos graves o no se han llevado a cabo medidas de salvaguarda de la fauna.