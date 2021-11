Marisol Burón Flores, la madre de Marta Calvo, ya ha registrado en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretende instaurar un nuevo delito en el Código Penal: el de ocultación de cadáver tras el asesinato que, a su juicio, debería estar penado con entre 6 y 10 años de cárcel.

Lo hizo ayer tarde, arropada por el padre de Marta del Castillo y acompañada por el psicólogo emergencista Mariano Navarro, su portavoz y miembro de la comisión gestora Plataforma por Marta Calvo Burón. ¿Dónde están mis derecho?, que servirá de trampolín para la recogida del medio millón de firmas ciudadanas que necesita para sacar adelante el ansiado cambio legal.

La madre de Marta Calvo volvió a reiterar ayer a Levante-EMV que «no pararé hasta conseguir que se tengan en cuenta los derechos de mi hija y de otras que, como ella, han sido asesinadas y sus cuerpos no han sido encontrados porque sus asesinos se han negado a hablar». Marisol confía «en que el Congreso dé el visto bueno a nuestra iniciativa legal para ponernos de inmediato a recoger el medio millón de firmas necesario para convertir esta iniciativa en un cambio legal real. No puede seguir saliéndoles gratis callar».

Ese cambio legal es, dice, «mi forma de homenajear a mi hija en este segundo aniversario de su asesinato», que se cumple justamente mañana, 7 de noviembre.

«No me dejen sola»

Esta misma semana, Marisol Burón dirigió una carta a todos y cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria. En ella, les pide que «no la dejen sola» en esta cruzada y detalla las razones que la han llevado hasta aquí. «Como muchos sabrán, hace dos años, mi hija Marta, de 25 años desapareció, me fue arrebatada, la arrancaron de mi lado sin piedad y nunca más la he vuelto a ver. Su asesino, me van a permitir que elimine el ‘presunto’, reconoció haberla descuartizado pero mintió sobre dónde estaba el cuerpo de Marta»

«Dos años llevo sin saber qué ocurrió con mi pequeña», prosigue, «dos años sin saber qué hizo con ella, ni dónde está, dos años sin poder empezar un duelo, enloqueciendo por no tener un lugar al que ir a rezar y hablar con mi hija. [...] Su asesino, no solo me quitó lo que más quiero, ahora nos tortura. El dolor por su asesinato es inmenso pero el no saber, es aún peor».

Marisol, que agradece y alaba el trabajo de las fuerzas de Seguridad, «encabezados por la magnífica labor de la Guardia Civil» y su esfuerzo en buscarla «sin descanso en vertederos, pozos y canteras», afirma que «hago esto por Marta y por todas y todos los que siguen sin aparecer porque sus asesinos mienten y de una forma despiadada nos martirizan. Pero sobre todo lo hago para intentar evitar que en el futuro pueda haber otra Marta más».

«Ustedes nos representan»

«Quisiera rogarles que nos acompañaran ustedes en esta petición, les pido que nos arropen con su presencia, sentir su apoyo y consideración hacia Marta, hacia mi familia y hacia mi. Por todo ello espero contar con todos ustedes ese día para que este trámite tan doloroso, que jamás habría querido hacer, tenga algo de sentido, porque usted y cada uno de ustedes nos representan a todos: no me dejen sola», concluye.

De momento, todos los grupos, «menos Unidas Podemos y Vox», matiza, le han mostrado su solidaridad. Ayer mismo ya se reunieron con ella en el Congreso la diputada del Partido Popular por Alicante Macarena Montesinos y, posteriormente, la coordinadora autonómica de Ciudadanos en la C. Valenciana, María Muñoz, junto con el portavoz adjunto de la formación liberal en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal.

En ambos casos, le han garantizado no solo su solidaridad sino sobre todo su apoyo en los trámites parlamentarios que se abren ahora, tras la presentación de la ILP. El Congreso tiene ahora un plazo de 15 días para dar el visto bueno a la petición y, en caso de admitirlo, la plataforma dispone de nueve meses para recoger el medio millón de firmas que se requiere para convertir en realidad el cambio legal que Marisol quiere brindarle a su hija «y a todas y todos los demás».