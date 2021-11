Son Anastasio, Almudena, María Amparo y María, cuatro de las miles de personas cuya labor se reivindicó ayer en el Día internacional de las personas cuidadoras, quienes explican que nunca se han planteado internar a sus familiares en residencias, aunque les gustaría disponer de un poco más de tiempo libre. Sus vidas cambiaron por completo a raíz del daño cerebral adquirido de sus familiares, a quienes se dedican «al 100 %» con apoyo de la ONG Nueva Opción, distinguida por la Generalitat por sus acciones.

A sus 96 años, Anastasio Jiménez se dedica a cuidar —con la ayuda de su hija Almudena— a su hijo Luis, de 62, quien sufrió un ictus hace ahora doce años. Admite que es complicado ser cuidador —«no puedo disponer de mi vida como yo querría, tengo la responsabilidad de cuidar de él»—, aunque ya se ha acostumbrado. Su hija Almudena señala que su vida no es estar «pendiente» las 24 horas, sino «vivir para él». Le condiciona desde para quedar con sus amistades hasta para irse unos días de vacaciones. Afirma que no se plantea cómo sería su vida si no tuviera este lastre, pues «es lo que hay» y «no merece la pena».

María Amparo Torres tiene 69 años y junto a su marido tomó hace nueve años una «decisión de vida muy difícil»: dejar Venezuela y venir a España por el bienestar de su hija Karen, quien vive con las secuelas de un quiste en el cerebro no detectado a tiempo. «A veces dices ‘tu vida se acabó’, porque los planes que teníamos mi marido y yo para nosotros a esta edad eran otros», explica María Amparo. Afirma que «nadie» cuida a los cuidadores, pero «hay que seguir adelante».