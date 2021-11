Sin embargo, la rutina de Rafeta se ha roto y el joven se desorienta. Se muestra más nervioso. Aumentan sus tics. Eso, el afectado directo. Su madre y su hermana agradecen trabajar para una administración pública que les ha permitido continuar con el teletrabajo. Entre ellas se turnan y, con todo, han contratado a una mujer para que esté con Rafa los días que no va al centro ocupacional. Para que de un paseo, lo entretenga y no se pase todo el día viendo la tele, su máximo entretenimiento.

«Rafa es un amor y no nos da mucha faena pero hay que tener en cuenta que estar teletrabajando es trabajar en casa, no trabajar menos ni dejar de trabajar. Tener a mi hija en casa ha sido un alivio para mí porque entre las dos nos turnamos y nos apoyamos», afirma Pilar, quien explica que ha pedido permiso para ausentarse del teletrabajo para poder realizar la entrevista.

La mujer ya no sabe qué hacer y está segura que el problema de su familia es el de muchas más. La mujer pide que el Consell actualice las medidas Covid para los centros ocupacionales y se elimine la distancia de seguridad de un metro y medio que impide, por ejemplo, que el centro al que acude su hijo (Centro Ocupacional Tomás de Osma II) pueda atender a sus usuarios al 100% de forma diaria y presencial.

La promesa que no llega

Al parecer, y según el propio centro, las características de las instalaciones impiden la presencialidad con el aforo completo y, al no haber una instrucción nueva, los centros se rigen por el decreto del 8 de abril de 2021 -que obliga a los centros más pequeños a establecer turnos si no pueden garantizar la medida de seguridad- mientras las consellerias «se pasan la pelota».

«Sanidad dice que es Igualdad quien debe publicar una resolución en el DOGV e Iguadad dice que debe ser Sanidad. He recogido firmas, he escrito correos electrónicos a las dos consellerias implicadas y la respuesta es que no me saben dar una fecha. Y no podemos seguir así. Las personas con diversidad funcional son los últimos, los eternos olvidados. Como no hablan, como no se quejan... pero la sobrecarga de las familias es tremenda. No sé cómo se lo montará quien no pueda teletrabajar o quien no tenga dinero para pagar a una persona que se encargue de lo básico unas horas», afirma Pilar.

A su lado, Marta le acaricia el pelo a Rafeta. Y conforme habla, su tono de voz refleja la indignación que siente. «Se eliminan y modifican restricciones para la hostelería, las discotecas pueden abrir hasta las 5 de la mañana, se puede comer en el cine, los espectáculos están con el aforo el 100%... Pero los centros ocupacionales permanecen en un limbo sin medidas actualizadas concretas, y siempre nos remiten al decreto del 8 de abril. ¿En serio? ¿Todo se actusaliza menos los centros ocuapcionales? Mi hrmano tiene pauta conpleta de vacunación desde juni de 2021 y necesita remotmar su rutina. Y aestá bien que estre unos y otros... se olvidan de los de siempre», explica.