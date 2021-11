"Imposible tener trabajo sin cuenta bancaria para ingresar la nómina"

Las entidades sociales lanzaron la voz de alarma de forma oficial el pasado mes de julio. Y nada. Cuatro meses después recuerdan que el problema es el mismo y que hay un incumplimiento de la ley por parte de las entidades bancarias que impiden el acceso a cuentas de pago básicas.

El joven Salif tenía un buen trabajo pero no democracia en su país y huyó de Guinea Conakry para asentarse en València, en busca de paz. Consiguió la tarjeta de residencia pero no la apertura de una cuenta bancaria. En este sentido, la normativa es clara: El Real Decreto ley 19/2017 reconoce el derecho de acceso a las cuentas de pago básicas a personas que «o bien residan legalmente en la Unión Europea (aunque no dispongan de domicilio fijo) o sean solicitantes de asilo o, en su defecto, no tengan un permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas».

«La realidad más allá del texto refundido -revelan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)- dista de la naturaleza de este producto financiero. A pesar de que este tipo de cuentas se crearan para ‘responder a la necesidad de promover la inclusión financiera en la Unión Europea’ Salif tardó dos años en poder abrir su cuenta de pago básica».

Los impedimentos eran constantes. Salif era solicitante de protección internacional (asilo) en España pero revela que en todos los bancos a los que acudía le ponían los mismos obstáculos. Tenía el permiso de trabajo y documentación válida, pero le decían que no era suficiente. «Incluso me pedían un contrato de trabajo, pero ¿cómo iba a conseguir un contrato de trabajo si no tenía cuenta bancaria donde ingresar la nómina? Imposible», denuncia.

El «no» de los bancos se extrapola a todos los nieveles ya que en las ofertas de trabajo por cuenta propia también le pedían una cuenta bancaria porque debía darse de alta en el régimen de autónomos. Finalmente, Salif asegura que consiguió la apertura de su cuenta bancaria gracias a las presiones de su asociación.

Obligados a la exclusión

Esta discriminación financiera también la sufre María, una joven que llegó de Perú a València para ofrecer a sus hijas una vida mejor. «Aquí tengo la seguridad de salir al parque con mis hijas y que no les hagan daño», dice María. Y se le entrecorta la voz recordando su pasado. En su presente, la dificultad la encuentra en el sistema bancario. Las entidades bancarias no admiten su pasaporte para que pueda abrir una cuenta que le permita el acceso a lo mínimo, a lo básico.

Son 17 las organizaciones que denuncian esta circunstancia, porque afirman que María o Salif no son casos aislados sino la representación de una realidad diaria para el que busca acogida y trabajo en España. «Estamos a nivel estatal trabajando para que realmente exista este derecho de apertura de cuentas y las personas no sean abocadas a una situación de exclusión», afirman desde Cear València, entidad que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. Y es que es una realidad que se suceden los casos de migrantes con y sin papeles que no pueden alquilar una vivienda o encontrar trabajo al carecer de cuenta banacaria.