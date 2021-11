Otra autonomía del PP incluye la partida ‘ficticia’ que la oposición reprocha al Consell

No hay dos sin tres. La Junta de Castilla y León, que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco, también ha incorporado en su proyecto de presupuestos de 2022 una partida de ingresos para compensar la eliminación por el Gobierno del fondo covid 19. La partida, por valor de 445 millones, es similar al fondo de transición hacia la nueva normalidad de mil millones recogido por el Botànic en sus cuentas y que la oposición y, en particular, los populares valencianos ven «ficticios» al no estar contemplados como transferencia en los presupuestos generales del Estado.

Con Castilla y León, que bautiza el fondo como «complemento de financiación extraordinaria», son ya dos las autonomías presididas por el PP que recurren a esta fórmula para sostener un determinado nivel de gastos en el año clave para la recuperación económica y social tras la pandemia. Andalucía también ha hecho lo propio con un partida de mil millones.

Aunque el gobierno de Mañueco aprobó sus cuentas hace más de una semana (antes que el Consell) no fue hasta ayer cuando trascendió la sorpresa. A diferencia de la Conselleria de Hacienda, que informó de la partida el día en que los presupuestos se aprobaron, no fue hasta ayer cuando saltó la noticia durante un debate parlamentario y ante las preguntas formuladas por el PSOE.

Llamamiento a los socialistas

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reconoció la inclusión de esta partida porque no «es entendible» que el Gobierno de Sánchez haya eliminado la ayuda y mantuvo que era de «justicia» reclamarla. «Vamos a seguir exigiendo el fondo covid» dijo. Y reprochó a los socialistas que no se sumen a esta reivindicación. «Esperemos convencer al Gobierno de España y tenemos un año por delante», añadió.

La postura del gobierno de Castilla y León unida a la de la Junta de Andalucía arruina la estrategia crítica de los populares y de Ciudadanos, socios de Gobierno en ambas comunidades, respecto a las cuentas valencianas. De hecho, la casualidad quiso que mientras que la Junta de Castilla y León defendía la partida reivindicativa, la oposición arremetía en las Corts contra el documento económico del Consell que calificaba de «invento» y una «mentira».

En el caso valenciano se suman dos partidas reivindicativas fallidas. La de la infrafinanciación de 1.300 millones, que el Botànic presupuesta desde 2016, y la nueva del mil millones para sostener el nivel de gasto asociado a la pandemia después de que el Gobierno retirara el fondo covid no reembolsable. Son 2.300 millones «ficticios», en terminología de la o posición.

Con todo, hay diferencias sustanciales entre las tres comunidades. A la C. Valenciana y Andalucía les une ser comunidades infrafinanciadas y con un gasto social previsto para 2022 por debajo de la media. Ahora bien, Andalucía ha liderado una importante bajada de impuestos, algo que no ha ocurrido en la Comunitat Valenciana. Castilla y León tiene una financiación por encima de la media y para el año próximo prevé gastar 3.393 euros por habitante frente a los 3. 149 del promedio estatal. La C. Valenciana, pese a los ingresos de dudoso cobro, gastaría 3.020 euros.

Aunque la incorporación de un nuevo actor al frente de las comunidades que exigen por la vía de los hechos más recursos del Estado rompe el discurso a la oposición valenciana también genera un problema al Ministerio de Hacienda, quien públicamente ha cuestionado a Andalucía e intenta ser solidario con el Consell de Ximo Puig. Está por ver cómo evolucionará la ejecución presupuestaria y la posición que adoptará la Autoridad Fiscal Independiente (Airef).

El president Ximo Puig, se refirió ayer a este asunto durante una entrevista en La 1 de TVE: «Mientras la Comunitat Valenciana no esté en la media de gasto de las comunidades autónomas, nosotros incorporaremos las partidas necesarias para que así sea», defendió. Para Puig, es necesario que el Gobierno mantenga el fondo covid, si bien, admitió, que si no es así, se hará a cuenta del déficit.