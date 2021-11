"No es de recibo esperar 7 meses para que el médico me diga si es algo grave"

Siete meses de espera para saber si lo que tiene es algo banal «o como me dijo mi médica de Primaria, pudiera ser algo más», explica. «No es de recibo que para ver si tengo algo grave o no tenga que esperarme siete meses. Es totalmente inaceptable», se queja este valenciano que ha cursado la correspondiente queja por la lentitud y la falta de fechas disponibles, un lastre del sistema que se ha agudizado con la crisis del coronavirus.

«Soy consciente y todos lo somos de la situación complicada que ha provocado la covid y del enorme esfuerzo que hicieron y siguen haciendo los profesionales sanitarios pero no es de recibo que sucedan este tipo de situaciones», razona José Vicente tras recibir la fecha de su primera visita, 11 de mayo de 2022.

«No es una broma»

«Fíjate cómo fue —explica a este diario— que la fecha la recogió mi madre y me llamó diciendo lo primero: ‘no es una broma’, justo antes de decirme que me citaban para mayo del año que viene, es surrealista», añade.

José Vicente empezó a encontrarse mal justo después del puente del 9 d’Octubre. Viendo que las molestias estomacales iban a más pidió cita con su médica de Primaria pero, como sucede en muchos centros de salud, la primera hora disponible aquel 11 de octubre era para el 3 de noviembre. «Estuve esperando esas semanas malo del estómago», relata José Vicente, tanto como para tener que dejar el trabajo hasta en dos ocasiones «y conforme está todo no es algo que nadie se pueda permitir», añade.

A finales de octubre, y sin haber llegado la fecha de la cita con su médica de Primaria, José Vicente tuvo que irse de nuevo del trabajo y acudió a las urgencias de su centro de salud de Xirivella, según relata en la queja que ha presentado ante la Conselleria de Sanidad, y le adelantaron la cita.

Un primer tratamiento le reportó una mejoría leve y llegó la visita del 3 de noviembre. «Viendo que la mejoría era leve, mi médica me aconsejó que fuera al especialista, por descartar que fuera algo más grave y mi sorpresa fue que tengo que esperar siete meses» al ser una citación «normal», no preferente ni de urgencia, que le han dado en el centro de salud integrado de Xirivella.

Tras el shock inicial, José Vicente optó por presentar una queja para dejar constancia de lo que estaba pasando pese a que es consciente de la situación postpandémica. «Respeto el enorme trabajo que hacen los profesionales muchas veces en situación de desbordamiento pero no puede ser que tenga que recurrir a un seguro médico privado», explica. Todavía no lo ha decidido pero «me queda eso y tampoco me lo puedo permitir con el sueldo que tengo o estar tirando de urgencias de aquí a entonces» y, mientras, no pensar demasiado en la posibilidad de que sea algo grave. «Estoy tranquilo pero sí, siempre está la posibilidad», asegura.

La covid engorda las listas

El caso de José Vicente es el de miles de valencianos que tienen que esperar, de media, más de tres meses para su primera consulta con el especialista según los últimos datos de la lista de espera de consultas del Sistema Nacional de Salud a 31 de diciembre de 2020. El Ministerio de Sanidad aún no ha dado los datos del corte de julio de 2021, pero de 2019 a 2020, el empeoramiento de las listas de espera por efecto directo de la pandemia de covid ha sido demoledor. Si a 31 de diciembre de 2019 la espera medida para ver al especialista era de 57 días en la Comunitat Valenciana, un año después estaba en 97 días. Ahí todavía no se ha recogido el impacto del parón que sufrieron los hospitales en enero por culpa de la cuarta ola, la peor de las cinco que han vivido por ahora los valencianos.

Y esa es solo una media ya que hay especialidades como la de Traumatología que acumulan una espera «media» de casi 4 meses: 116 días en Traumatología, 97 en Neurología u 87 en Digestivo, bastantes menos días de los 210 que José Vicente tiene por delante. Un año antes, la espera media en Digestivo era de 49 días.

Según estas cifras, pendientes de actualizar, a finales del año pasado había 194.379 pacientes en espera para ver al especialista (el 39 % esperaban más de dos meses). Son muchos, pero menos que un año antes, algo lógico por la llegada de la pandemia: si no ha sido estrictamente necesario, las personas han ido menos al médico y han postergado consultas, algo que ya se ha notado en el momento que se detectan los tumores, más avanzados en muchas ocasiones.