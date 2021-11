Territorio anuncia el derribo de las viviendas irregulares construidas a partir de 2014

Casi un tercio de los ayuntamientos valencianos, 170 en concreto, se han adherido ya a la Agencia de Protección del Territorio para que esta asuma el control del derribo o adecuación de sus edificaciones irregulares. En total son 307.000 las construidas en terreno no urbanizable, aunque serán las erigidas después del 20 de agosto de 2014 las que serán objeto de demolición.

«Vamos a ser duros con las posteriores a la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio, porque se trata de un delito y les quitamos esa pesada losa a los consistorios», enfatizaba Vicent J. García Nebot, director general de urbanismo de la Generalitat.

Las construcciones previas a 2014 podrán salvarse siempre que haya una minimización del impacto ambiental. Para el resto no habrá amnistía esta vez, pues además se trata de una infracción que no prescribe tal como remarcaba García Nebot. El recordatorio lo ha hecho en el seno de un encuentro con expertos y periodistas organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (Coacv). El acto ha tenido lugar dentro de la Semana del Urbanismo que organiza la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Sostenible.

El nuevo organismo, que contará en principio con treinta técnicos, iniciará su trabajo a partir del próximo mes de enero. No fue este el único tema que se abordó, pues los expertos en urbanismo coincidieron en reclamar al gobierno valenciano planes de ordenación más ágiles y que los informes sectoriales de carreteras, agua, patrimonio o medio ambiente, por ejemplo, no ralenticen las tramitaciones.

«Acortar los plazos»

«Hay que acortar los plazos», señalaba Pepe Simó, arquitecto especialista en planeamientos. Petición a la que asentía con convicción García Nebot, quien aventuraba que para febrero espera que hayan salido adelante diecisiete planes generales urbanísticos parados, entre ellos los de ciudades tan importantes como Castelló, Dénia o Benicarló.

Antonio Olmedo, presidente de la Federación de Promotores y Agentes Urbanizadores, hacía hincapié en otra cuestión no menor: la seguridad jurídica. Olmedo apelaba al equilibrio «para no no paralizar inversiones que son cruciales en la generación de empleo y actividad económica».

Maite Broseta, presidenta de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunitat Valenciana, recalcaba por su parte «la importancia de la planificación urbanística para la defensa de los intereses generales». Luis Sendra, decano del Coacv, defendía mientras la importancia «de hacer ciudad» atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

García Nebot aprovechaba para reflexionar sobre la necesidad de avanzar en un «urbanismo productivo», alejado de la época de la especulación inmobiliaria. En ese punto anunciaba que en diciembre la Generalitat sacará adelante la guía para la rehabilitación y la edificación forzosa.

Algo que permitirá la dinamización del sector con la posibilidad de intervenir sobre el derecho de propiedad como contempla la Constitución. Además, activará los instrumentos necesarios para liberar reservas de dotaciones públicas, para educación o sanidad, que no vayan a ejecutarse y destinarlas a edificación social.