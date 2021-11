UGT y la plataforma de docentes contra los ámbitos suman fuerzas

El acuerdo que han hecho publico la plataforma docente y el sindicato nace para dar mayor visibilidad a este movimiento que se posiciona en contra de la medida que, también impulsa la Lomloe, la nueva ley estatal que le próximo curso llega a las aulas. Por ello, desde el sindicato se comprometen a “defender estas reivindicaciones ante la Administración, y a elevarlas también a nivel estatal”.

De esta manera, desde la plataforma, compuesta por un millar de profesores, denuncian la “imposición” de esta medida sin haber contado con el profesorado; y piden la reducción de ratios “urgente” en todo el sistema educativo, además de más recursos materiales y humanos y “la defensa del principio de especialidad docente”, que ambas agrupaciones afirman que se incumplen con los ámbitos.

Cabe recordar que la enseñanza por ámbitos consiste en crear grandes áreas de conocimiento con asignaturas afines o que pueden tener cierta relación entre sí, como por ejemplo los bloques cientificotécnicos (Matemáticas, Naturales y Tecnología) o el sociolingüístico (Castellano, Valenciano, Inglés y/o Ciencias Sociales), aunque la conselleria deja que cada centro elija la manera de agrupar las asignaturas. Así, por ejemplo, se evita duplicar contenido o temario en dos materias y el alumnado pasaría de tener 12 o 13 asignaturas a ocho en los primeros cursos de la ESO, como ha publicado este periódico.

Ante el malestar que esta agrupación de asignaturas, impulsada por la Conselleria de Educación el curso pasado, ha despertado en algunos docentes, el sindicato y la plataforma han consensuado un documento. Entre los puntos, se encuentran: “la exigencia de revertir la imposición de implantar los ámbitos en los centros”; establecer los ámbitos de manera voluntaria en los institutos que lo propongan; y la necesidad de que no se altere el aprendizaje de contenidos necesarios.

Asimismo, según el documento de ambas organizaciones, se deberá evaluar el funcionamiento de esta metodología “de una forma científica y externa”. Del mismo modo que la plataforma asegura que es necesario que se les implique a ellos, los docentes, en la toma de decisiones sin que se les imponga la manera de enseñar.

Sin embargo, según se puede leer en la orden de la conselleria del curso pasado, «trabajar de manera interdisciplinaria y globalizada favorece el aprendizaje competencial de todo el alumnado» y «facilita la transición del alumnado procedente de 6º de Primaria». El documento también detalla que «trabajar por ámbitos permite atender y enriquecer todos los niveles, tanto el alumnado con más dificultades como el alumnado con un rendimiento alto».

No obstante, desde “No als àmbits educatius imposats” reiteran que, a pesar que el agrupamiento de materias se utilice en programas de refuerzo como PMR y PR4 y tenga buenos resultados, no existen evidencias científicas. Por lo que, “no se puede extender por las bravas de forma generalizada a todo el sistema, forzando a docente a impartir materias que no son su especialidad”, tal y como afirman desde la plataforma.