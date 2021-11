El Consell acerca posiciones sobre financiación con la España vaciada

Esta es, al menos, la sensación que se trajo consigo el equipo de Hacienda, pero también entre el personal experto que participó en las jornadas de la Universidad de Santiago. La cita tenía interés ya que era el primer encuentro del Consell con comunidades que pelean para que el criterio de la dispersión poblacional gane peso por encima de otros, como el de población ajustada, en el reparto de recursos del nuevo modelo de financiación.

Gobiernos autonómicos, tanto del PP como del PSOE, que funcionan como contrapeso de la España más poblada y peor financiada. Las diferencia persistieron, pero en la línea de lo que el Consell defiende desde hace años, hubo acuerdo en que nadie debe perder.

De hecho, las cuatro comunidades defendieron que son necesarios más recursos para hacer frente a la prestación de servicios públicos, al tiempo que defendieron el concepto de suficiencia, equidad y transparencia. Así, aunque los consejeros del bloque de la España vaciada insistieron en los criterios de dispersión, envejecimiento y coste de los servicios, hubo acuerdo en la necesidad de avanzar en el cambio. El conselleiro de Facenda de Galicia, Miguel Corgos, reclamó «un proceso de negociación multilateral» y «un esfuerzo de acuerdo», «porque si no, no habrá un sistema nuevo». La consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, insistió en que el modelo «tiene que salir de un pacto entre los grandes partidos nacionales». Y subrayó que Extremadura no quiere confrontación.

El responsable de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, subrayó que las comunidades han soportado «el mayor peso de la crisis» al mantener la educación, sanidad y servicios sociales pese haber «sufrido la insuficiencia de los recursos ». «Hay una cosa en la que estamos todos de acuerdo: la financiación es insuficiente para todos», indicó.

Por su parte, el conseller Soler, insistió en que «el criterio de reparto tiene que ser poblacional», aunque admitió que hay que ser flexible y ajustar ese criterio a las peculiaridades de cada región para que nadie pierda. Insistió en que la valenciana es la comunidad peor financiado y exigió llegar a la media. Más allá de las declaraciones, desde la conselleria de Hacienda se subrayó que la reunión había sido positiva por ese consenso sobre la necesidad de garantizar la igualdad en la prestación y que las comunidades, converjan en el gasto.

Fondo de nivelación

En las jornadas también participó el economista Ángel de la Fuente, en su día experto de cabecera del ministerio de Hacienda, quien pidió medidas transitorias mientras no se apruebe un nuevo modelo. En concreto, pidió un fondo transitoiro de nivelación para compensar a las comunidades peor financiadas. El experto lo cifró en 2.500 millones, coincidiendo con la reclamación del Consell. También abogó por una mayor corresponsabilidad fiscal.