La síndica de Vox no aclara si sus diputados están vacunados contra la covid

La síndica de Vox en las Corts Valencianes, Ana Vega, ha defendido esta mañana que la decisión de vacunarse o no contra la covid-19 es personal. De este modo, la portavoz ha respondido esta mañana a la pregunta de si tenía constancia de que algún miembro de su grupo o trabajador del mismo no se había vacunado. El presidente de su formación, Santiago Abascal, rechazó ayer en el Congreso de los Diputados revelar si había sido inoculado o no.

"Es su libertad de decisión. Nosotros abogamos por la libertad de vacunación y que cada uno decida si quiere vacunarse", ha aseverado. Vega ha insistido en que es una cuestión personal y que no estaba dispuesta a "estigmatizar" a ningún diputado de su grupo.

Estas declaraciones se producen cuando la tasa de incidencia por coronavirus en España y la Comunitat Valenciana está aumentando, con niveles muy superiores en otros países europeos.