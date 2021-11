Urbanismo anuncia el derrib de las viviendas irregulares construidas a partir de 2014

Las universidades públicas valencianas estarán un año más sin el reclamado plan de financiación plurianual, una reivindicación histórica que sigue sin ver la luz. La última promesa de la Conselleria de Innovación es que estará para 2022-23, pero las universidades deberán organizar ese curso sin saber a ciencia cierta qué inversiones podrán, o no, realizar, ya que los presupuestos de la Generalitat presentados para 2022 no incluye una partida para el plan.

Según apuntó ayer en las Corts la consellera de Innovación, Carolina Pascual, se trabaja en su diseño, con la intención de incluirlo en los presupuestos de 2023, previsiblemente los últimos del Consell del Botànic antes de las elecciones, si no hay contratiempos ni un adelanto electoral.

De lo contrario —o si el Consell no consensuara unos nuevos y prorrogara los de 2022—, las universidades se quedarían ‘colgadas’, como ha pasado con el convenio del personal laboral, preacordado en 2019 y que sigue sin aprobarse.

Cabe recordar que una mesa de expertos redacta desde hace meses una propuesta inicial del plan que, posteriormente, aún deberán estudiar y aprobar las universidades, pero que también se ha demorado. El borrador se esperaba antes del pasado verano, después para los meses estivales y, por último, para el otoño, si bien las universidades no tienen noticias y todo debería cerrarse en un año.

Entre otras cosas, marcará cómo se retribuirá a las instituciones durante una década por el patrimonio que mantienen, los estudios que ofrecen o sus patentes. «Tiene que ser justo, de compromiso y de consenso entre todas las universidades, y tiene que apostar por la excelencia y sobre todo por la empleabilidad», apuntaba ayer la consellera.

Desde la Universitat Politècnica de València (UPV), José Francisco Monserrat, vicerrector de Comunicación, recuerda que las universidades exigen el plan «desde hace bastante tiempo». «Lamentamos que de nuevo se pierda una oportunidad para empezar a abrir un debate que llevamos mucho pidiendo», afirma.

«Es un tema que debemos empezar a discutir ya, con la máxima velocidad posible, porque llevará meses, y ya no hay excusas, como la reforma del ministerio, que no afecta a esto», defiende el vicerrector sobre la nueva ley universitaria. Y es que, temiendo una hipotética prórroga de los presupuestos de cara a las elecciones, Monserrat avisa: «con el presupuesto actual las universidades no son sostenibles», asegura Monserrat.

Por su parte, fuentes de la Universitat de València (UV) coinciden en que hay una «necesidad urgente y apremiante de consensuar un modelo de financiación» para las universidades públicas. Según apuntan, «los principales problemas están relacionados con la imposibilidad de planificar a corto y medio plazo», lo que se debe a tres grandes lastres que la UV insiste en denunciar: «la financiación insuficiente, la existencia todavía de la tasa de reposición y la falta de firma del convenio laboral».

Compensar la bajada de ingresos

A pesar de no cubrirse esta reivindicación y de la infrafinanciación que denuncian, las universidades acaparan el presupuesto de la conselleria alicantina. De los 1.255 millones con los que el Consell pretende contar en 2022 para Innovación, Ciencia, Universidades y Distrito Digital, un total de 1.008 van dirigidos a la Dirección General de Universidades.

Además, en las Corts la consellera defendió la apuesta del Consell por las becas universitarias, que ahora cuentan con seis modalidades y que prácticamente han triplicado su inversión desde 2015, hasta los 32,4 millones de euros.

Por otro lado, en el presupuesto de 2022 se ha habilitado una línea de 23 millones, dos más que en 2021, como compensación a las universidades públicas por la bajada del precio de los créditos, junto a una nueva actuación de 6,32 millones para construir y actualizar edificios de I+D+i en universidades y otra de un millón para la promoción de doctorados en empresas.

Casi un tercio de los ayuntamientos valencianos, 170 en concreto, se han adherido a la Agencia de Protección del Territorio para que asuma el control del derribo o adecuación de las edificaciones irregulares. En total son 307.000 las construidas en terreno no urbanizable, aunque serán las erigidas después del 20 de agosto de 2014, cuando entró en vigor la Ley de Ordenación del Territorio (Lotup). las que serán objeto de demolición. «Vamos a ser duros, porque se trata de un delito y les quitamos esa pesada losa a los consistorios», enfatizaba Vicent J. García Nebot, director general de urbanismo de la Generalitat Valenciana.

Las construcciones previas a 2014 podrán salvarse siempre que haya una minimización del impacto ambiental. El recordatorio lo hizo García Nebot en el seno de un encuentro con expertos y periodistas organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV). El acto tuvo lugar dentro de la Semana del Urbanismo que organiza la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Sostenible.

El nuevo organismo, que contará en principio con treinta técnicos, iniciará su trabajo a partir del próximo mes de enero. No fue este el único tema que se abordó, pues los expertos en urbanismo coincidieron en reclamar al gobierno valenciano planes de ordenación más ágiles y que los informes sectoriales de carreteras, agua, patrimonio o medio ambiente, por ejemplo, no ralenticen las tramitaciones.

«Hay que acortar los plazos», señalaba Pepe Simó, arquitecto especialista en planeamientos. Petición a la que asentía García Nebot, quien aventuraba que para febrero espera que hayan salido adelante diecisiete planes generales urbanísticos parados, entre ellos los de ciudades como Castelló, Dénia o Benicarló.

Mayor seguridad jurídica

Antonio Olmedo, presidente de la Federación de Promotores y Agentes Urbanizadores, hacia hincapié en otra cuestión no menor: la seguridad jurídica. Olmedo apelaba al equilibrio «para no no paralizar inversiones que son cruciales en la generación de empleo y actividad económica». Maite Broseta, presidenta de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunitat Valenciana, recalcaba «la importancia de la planificación urbanística para la defensa de los intereses generales». Luis Sendra, decano del COACV, incidía en la importancia «de hacer ciudad» atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

García Nebot aprovechaba para reflexionar sobre la necesidad de avanzar en un «urbanismo productivo», alejado de la época de la especulación inmobiliaria. En ese punto anunciaba que en diciembre la Generalitat sacará adelante la guía para la rehabilitación y la edificación forzosa. Algo que permitirá la dinamización del sector con la posibilidad de intervenir sobre el derecho de propiedad como contempla la Constitución. Además, activará los instrumentos necesarios para liberar reservas de dotaciones públicas, como educación o sanidad, que no vayan a ejecutarse y destinarlas a edificación social.