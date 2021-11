Termina la Cumbre de Glasgow. Acuerdo de mínimos de última hora. Poca cosa para el problema que tenemos. Lo más interesante de estas semanas de reuniones es siempre la parte científica. Se presentan informes y documentos sobre la realidad del proceso de calentamiento que se registra en nuestro planeta y que abundan en la idea de que la situación comienza a ser delicada. Destacaría tres trabajos que resultan relevantes en este contexto. Climate Action Tracker ha señalado en un informe que nos encontramos ya a 0,3º C de alcanzar el 1,5º C de subida de temperatura, que seguramente alcanzaremos en los próximos años, antes de 2030. Y que con las medidas políticas aprobadas hasta este momento para luchar contra el cambio climático rebasaremos ampliamente los 2º C a finales de este siglo. La revista Nature, por su parte, ha realizado una encuesta aprovechando la celebración de la COP 27 de Glasgow, preguntando sobre el umbral de temperatura que se estima más realista para finales de siglo. La respuesta mayoritaria es demoledora: 3º C. Es decir, poca o nula confianza social en las acciones que se están desarrollando contra el cambio climático para poder cumplir lo establecido en el Acuerdo de París. Y en nuestro litoral mediterráneo, el CEAM, ha destacado, con su rigor habitual, que nuestro mar Mediterráneo ya se ha calentado 1,4º C desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo. Un aumento muy rápido y ciertamente preocupante. Los datos hablan, las acciones se retrasan, las emisiones siguen, el clima se calienta.