En Benidorm, María Jesús es la del acordeón y no la de la financiación

Las acreditaciones de corcho basculando contra la gravedad sustituyen a las bermudas y la piel enrojecida al sol y en la recepción de los más de 40 pisos del Hotel Gran Bali conviven el organigrama de conferencias, comisiones y votaciones con la rtina de actividades que el recinto suele ofrecer. Aerobic frente a saludos fraternales, karaoke frente a aprobación de estatutos, bailes de salón frente a consejo territorial.

En Benidorm hablar de María Jesús es hacerlo de la del acordeón y no de Montero y la financiación y "Socialistas por aquí, socialistas por allá" podría haber sido el himno entonado por mucho que al final del día el homenaje recayera en los 50 años del Mediterráneo de Serrat. Aunque para himno benidormí el "no hay aforo" que ayer fue para escuchar en una sala a los diferentes históricos secretarios generales del partido y no para entrar en un local de fiesta o por lograr un hueco en la primera línea de playa.

El tiempo de mediados de noviembre parece impedir cualquier otro baño que no sea de masas y la piscina parece relegada solo para la metáfora de quien quiera lanzarse a alguna de las candidaturas provinciales. Cualquier gesto de arrojo quedará, eso sí, empañado por el del alcalde de Borriana, Aparisi Juan, y sus 212 kilómetros en bici hasta el congreso. "Solo me ha llovido de Sagunt a Gandia", dijo al llegar sintiéndose afortunado. Tras tanto pedal seguro que él también quiere corredor.