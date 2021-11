La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado sobre el encuentro "Otras políticas", que ha reunido hoy en València a cinco lideresas de la izquierda a la izquierda del socialismo, que es "el comienzo de algo que va a ser maravilloso". El acto, celebrado este sábado en un Teatro Olympia de València abarrotado y rezumante de optimismo, planta el germen de lo que apunta a ser una nueva plataforma política alejada de las estructuras tradicionales de partido. No hubo confirmaciones oficiales pero sí mensajes implícitos y toda una serie de reivindicaciones sobre lo que debe ser la "nueva política", basada en los cuidados, el feminismo y el ecologismo.

En el encuentro, que ha registrado colas de asistentes para entrar desde las 8.30 de la mañana y ha comenzado pasadas las 11.00, han participado también la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la líder de Más Madrid, Mónica García; y la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed.

Mónica Oltra ha manifestado que la idea es que "caminemos juntas desde diferencia, con escucha y amor". En ese sentido, ha explicado que el acto tenía que ser "manejable" para justificar la asistencia de las participantes, y ha declarado: "Somos todas las que estamos aunque no estamos todas las que son pero representamos a muchas que no están", y ha bromeado al decir que no les apetecía que en el acto estuviera Isabel Díaz Ayuso.

Ada Colau ha definido el acto como un encuentro "de ilusión y futuro" y ha asegurado que "es el momento de animarse"; Mónica García ha incidido en que con este encuentro arranca un "nuevo ciclo donde las mujeres son protagonistas, un tsunami feminista imparable. Nos gusta la política y vamos a hacerla bonita". Ese mensaje, el de la defensa de "otras formas de hacer política", ha sido uno de los hilos conductores durante las más de dos horas de charla. Fátima Mohamed también ha dejado claro que van a hacer una "política de gente corriente para gente corriente, con ilusión, esperanza y fuerza por el cambio" y ha destacado la importancia de escuchar, "no para contestar sino para intentar entender al otro".

Antes del acto, ha habido tensión en la puerta del Olympia por los transportistas y, durante el acto, una mujer se levantado al gripo de "las mujeres no somos una clase homogénea".