Un artículo de Thorton en la revista Geophysical Research Letters del año 2017 afirma que existe un aumento de la actividad convectiva en las rutas más frecuentes donde pasan los barcos en el océano Índico y en el Mar del Sur de China. Las causas por las que las tormentas son más abundantes son los aerosoles emitidos, como el hollín, que actúan como núcleos de condensación que favorecen la formación de tormentas. Sin embargo podríamos afirmar que en el sur de China y en general en el océano Pacífico otros artículos han afirmado que es la contaminación generada por las ciudades chinas que es transportada por los vientos hasta Norteamérica, y lo que cambia el clima de esta área oceánica. En la página web de Cazatormentas hay varios aficionados a la meteorología que afirman que no se puede demostrar esto, esta teoría, puesto que no se disponen de datos de muchos años de la actividad convectiva de los océanos, y que en el artículo no se hace referencia a los años con los que se compara el aumento de actividad convectiva en estos océanos. También añaden la hipótesis anterior que he apuntado que la contaminación de tierra firme puede afectar a la formación de tormentas en los océanos. Es evidente que estudiar el clima de la Tierra, las modificaciones climáticas y sus causas y retroalimentaciones no es tan sencillo.