El Gobierno reclama ahora el ingreso mínimo que concedió de oficio

La ayuda estrella del Gobierno en pandemia fue (y es) el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El anuncio llegó durante la desescalada y en pleno estado de alarma tras meses de confinamiento que habían asfixiado a numerosas familias vulnerables. Corría prisa para que la prestación llegara cuanto antes al bolsillo de quienes la necesitaban y no pareciera el anuncio de una promesa difícil de cumplir.

Con ese objetivo, el Gobierno realizó una operación en junio (un mes después del anuncio de la ayuda) que consistió en reconocer como beneficiarios del IMV a quienes percibían la «prestación por hijo a cargo». Fue un reconocimiento «de oficio» y copó titulares en el ámbito autonómico y nacional.

El 26 de junio más de 9.000 hogares valencianos recibieron el primer pago del IMV convirtiendo a la C. Valenciana en la segunda autonomía con más beneficiarios. Es más, la Conselleria de Igualdad tuvo que realizar modificaciones en la Renta Valenciana de Inclusión para evitar duplicidades ya que la valenciana sí contaba con una ayuda similar al IMV pero de ámbito autonómico. En España, el IMV llegó «de oficio» a 74.119 familias.

Ahora, más de un año después, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está enviando cartas a quienes recibieron «de oficio» el pago del IMV pero, al parecer, no les correspondía por no ajustarse a los requisito de esta ayuda. Y una vez cruzados los datos con Hacienda les reclaman el dinero. Así, en las misivas consta que «tras las actuaciones de control de esta entidad» y respecto «a los datos tributarios ya consolidados correspondientes al año 2019 se ha comprobado que no procede el abono de dicha prestación». La solución del Gobierno es que estas personas vuelvan a percibir la ayuda a la que sí tienen derecho y advierten de que, más adelante, reclamarán al usuario el dinero que recibió en pandemia sin pedirlo. De esta manera, la carta afirma que «esta entidad va a reponer la asignación económica por hijo menor a cargo que venía percibiendo antes del reconocimiento transitorio y de oficio del IMV, siempre y cuando se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación el 1 de julio de 2020. Posteriormente se regularizarían los importes que pudieran haber sido indebidamente percibidos».

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critican que el Gobierno reclame ahora una ayuda que concedió «deprisa y corriendo» y sin establecer los mecanismos de control.

Improvisación

En la Comunitat Valenciana, en diciembre de 2020, figuraban 20.712 hogares (donde vivían 59.303 personas, de los que 28.000 son menores) como perceptores de la ayuda. Sin embargo, más de 9.000 hogares recibieron la ayuda sin pedirla «y se trata de familias vulnerables por lo que ahora es un grave problema tener que devolver la ayuda». Es más, desde la sindicato critican la «improvisación» a la hora de diseñar la ayuda. Y es que si en junio de 2020 anunciaban que la entrada del IMV suponía la supresión de la ayuda por hijo a cargo, un año después, volvían a incluir la ayuda.

Desde las familias afectadas critican que ahora les reclamen el dinero. «De momento, ni tan siquiera sabemos cuánto nos van a reclamar. Igual que nosotros hemos recibido esta carta a saber cuántas familias más habrá implicadas. Nos vino muy bien la ayuda pero no podemos devolverla. No podemos», explica una de las personas que ha recibido la carta.

De las más de 9.000 familias valencianas que recibieron el primer pago del IMV, 3.963 hogares eran de la provincia de Alicante, 965 de la de Castelló y 4.343 a la de Valencia. En los 9.271 hogares beneficiados conviven 31.379 personas, de las que 14.289 son adultos y 17.090 menores. Ahora quienes no cumplan con los requisitos deberán devolver las cuantías ingresadas «de forma indebida».