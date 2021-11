El cerrojazo del PP a cualquier ajuste en la Constitución deja sin opciones de ser aprobado el cambio para sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad, y con él, la primera oportunidad de atender la reclamación de Les Corts Valencianes de una reforma técnica que permita la recuperación del Derecho Civil. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha presentado esta petición como enmienda a la modificación del artículo 49 de la Carta Magna, aprobado en mayo por el Gobierno tras dos décadas de reivindicación del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas Con discapacidad).

Desde hace casi dos años permanece en cola en el Congreso, a la espera de su debate, una proposición de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano. Impulsada conjuntamente en la Cámara autonómica y aprobada con sus votos por el PSPV, Compromís, Unides Podem y el PP, es fruto del trabajo previo de la Asociación de Juristas Valencianos, que ha promovido distintas campañas hasta lograr en torno a este asunto un consenso social.

Esta competencia fue recogida en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, explica el presidente de este colectivo, José Ramón Chirivella, "sin que nadie lo haya recurrido". En 1707, como consecuencia de la Guerra de Sucesión, Felipe V derogó las leyes propias del entonces reino de Valencia y la capacidad legislativa en Derecho Civil no se restituyó hasta ese cambio estatutario. Pero el Tribunal Constitucional ha tumbado toda la legislación (Régimen Económico Matrimonial, Custodia Compartida y Uniones de Hecho Formalizadas) que se ha derivado de ese reconocimiento porque en 1978 la Comunidad Valenciana aún no lo había incorporado. Sí otras autonomías como Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y el País Vasco.

Juristas Valencianos vio la oportunidad de incluir esta reivindicación, que pasa sólo por introducir el matiz de que es constitucionalmente aplicable en las regiones que lo hayan recuperado, en la reforma por la denominación "personas con discapacidad" y adelantarse así en el tiempo a la otra iniciativa. Pero tras reunirse en el Congreso con los grupos parlamentarios, sólo Baldoví aceptó presentarlo como enmienda.

EL PP RECHAZA "ABRIR EL MELÓN"

El PP se opone a la tramitación del cambio para borrar el término "disminuidos· y junto con Vox presentó una enmienda a la totalidad con dos argumentos. El primero porque le falta "rigor jurídico técnico” y “eleva a rango constitucional contenidos que no son propios y puede generar agravios comparativos entre organizaciones", en referencia a que incluye que "los poderes públicos realizarán las políticas necesarias" o que se "atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad". El segundo es mucho más general y apunta a que no ha existido "consenso previo" y a la "inoportunidad del momento" por un "Ejecutivo débil sometido a permanentes presiones de sus socios" independentistas. En resumen, que rechazan "abrir el melón" de la Constitución aunque sea para cuestiones mínimas.

Esto condena la reforma del artículo 49 y la enmienda "aprovechada", según del PP, de Compromís, que necesita una mayoría de tres quintos del Congreso y por tanto, irremediablemente, el voto de los populares. Y deja al nuevo líder del PP valenciano, Carlos Mazón, desarmado en uno de sus compromisos: que los diputados y senadores valencianos abanderen la recuperación del Derecho Civil Valenciano. En un momento, además, en que Mazón necesita asentar su liderazgo y en el que esperan mejorar su resultado, incluso aspirar a gobernar si suman con Vox.

Es verdad que todavía queda la oportunidad de la propia iniciativa de Les Corts Valencianes, que se debe debatir más adelante en el Congreso. Fuentes del grupo popular consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA aseguran que cuando se discuta en el pleno "el PP expresará una postura clara sobre ello". Y desde el PP valenciano se apunta a que están "trabajando" en que lo avalen.

EL PLAN DEL GOBIERNO

No obstante, según ha podido saber este diario de fuentes parlamentarias, los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, habían pactado ir "poco a poco" con estos ajustes constitucionales. "Comenzar en este periodo de sesiones con la reforma sobre la discapacidad y en el siguiente (de febrero a junio de 2022), abordar la recuperación del Derecho Civil Valenciano", explican. "Para demostrar así al PP que no hay voluntad de abrir ningún melón", añaden. "Pero los populares no aceptan ni la primera reforma, ni la segunda, ni las dos a la vez y así es imposible".

En el PSOE valenciano no acababan de tener muchas garantías de que su propio partido iba a respaldar la restitución del Derecho Civil. Según fuentes del PSPV , "el PSOE no tiene mucho entusiasmo". Pero es que ahora la negativa del PP a cualquier cambio deja todo en punto muerto. El argumento de Ferraz, indican las mismas fuentes, es que "si el PP no apoya un cambio constitucional por la palabra discapacitado cómo va a avalar el término discapacitado".

Ahora los socialistas tienen muy fácil votar a favor de la enmienda de Baldoví en la comisión constitucional porque ya saben que en el pleno la falta de apoyo del PP impide la reforma. Unidas Podemos es menos esquiva y se da por supuesto su voto. Pero en estos momentos no hay posibilidades de que salga adelante ni el texto para desterrar el concepto "disminuidos" ni la integración en la Constitución del Derecho Civil Valenciano.