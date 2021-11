Las personas con discapacidad intelectual no tendrán ayuda para asistente personal

Ahora bien, antes de la modificación del decreto, el procedimiento da la posibilidad a todas aquellas personas, entidades u organizaciones afectadas a que presenten alegaciones. El plazo empezó el 3 de noviembre e incluye 15 días hábiles.

Y las primeras críticas ya han llegado ya que la regulación de Igualdad «deja fuera» a las personas con discapacidad intelectual al limitar la prestación a aquellas personas «que tengan capacidad por sí mismas». Así, el borrador marca como requisito para ser beneficiario de la ayuda de asistente personal el «tener capacidad para autogobernarse, controlar su vida, tomar decisiones, y comprometerse a tener una vida independiente, determinar los servicios que se requieran, ejercer su control e impartir instrucciones a la persona encargada de la asistencia personal».

Para la abogada de las plataformas en defensa de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana y de la plataforma Defensa TEA, Sandra Casas, este requisito, el de la capacidad, «deja fuera a las personas con discapacidad intelecutal y eso es un fracaso porque limitamos una ayuda que puede llegar a mucha gente y ayudar a muchas familias. Es importante que realicen las modificaciones pertinentes para que un recurso que puede ayudar mucho no deje atrás a personas con discapacidad intelectual, que es un colectivo muy vulnerable».

Cuando hace un año se comenzó a diseñar el borrador, la conselleria defendió que en la figura del asistente personal «no es la de un cuidador» y por ello recalcó que «es fundamental que la persona que solicita esta figura tenga capacidad de decisión». Eso sí, negó que la ayuda ignorara al colectivo de personas con discapacidad intelectual porque «hay personas con diversidad funcional intelectual que tienen esta capacidad de decisión y por tanto sí podrían solicitar este recurso».

Llamamiento a las entidades

Casas, sin embargo, asegura que si no se elimina ese requisito sobre la «capacidad» de las personas, nadie del colectivo de la discapacidad psíquica podrá solicitarla ya que «toda discapacidad psíquica o intelectual, así como la enfermedad mental, requiere de medidas de apoyo».

Por ello, solicita a todas las entidades que trabajan con el colectivo de la discapacidad «a que hagan alegaciones al decreto en este sentido ya que defienden a las personas con discapacidad y deben preocuparse y ocuparse de sus derechos. Si vamos todos juntos lo podemos conseguir».

Ahora bien, ¿quién determina la capacidad de decidir de una persona? El borrador del decreto asegura que lo determinarán los trabajadores sociales mediante una guía que ha elaborado la Conselleria de Igualdad y que incluye preguntas como «si necesita ayuda para la comunicación», «si es capaz de planificar actividades instrumentales cotidianas» o si «necesita ayuda para ejecutar el acceso y la gestión de recursos».

Casas recuerda que se regula ahora una ayuda centrada en la capacidad de las personas cuando «se acaba de reformar el Código Civil para aplicar la Convención de la ONU en aras de reconocer que todas las personas tienen capacidad por el hecho de ser seres humanos. Y por eso ha sido reformado el Código Civil para hacer desaparecer las incapacitaciones jurídicas de nuestro sistema porque todas las personas son capaces aunque necesiten apoyo para poder realizar esa capacidad».

Sin embargo, en este contexto, la conselleria regula un decreto «que debe tener una nueva redacción para no contravenir la normativa ni la convención. La única explicación posible para limitar la ayuda es el presupuesto pero es importante que las familias peleen una ayuda a la que tiene derecho y presenten la solicitud».

Casas espera una reacción de la conselleria ante las alegaciones ya que al ser un decreto donde se enmarcan las capacidades en una guía que va «en contra de una norma nacional y podemos derogarlo en los tribunales, como ya ocurrió con el copago, pero mientras eso se consigue, muchas familias se quedarán sin una ayuda que puede cambiarles la vida. Anunciaron esta ayuda a bombo y plantillo y ahora recortan en los requisitos para no conceder la prestación. Todos somos capaces y necesitar ayuda para ciertas cosas no implica no serlo».

La figura del asistente personal es la de un trabajador «por horas» al que contrata el usuario para poder llevar a cabo su «vida independiente», gracias a la prestación que le concede la conselleria.