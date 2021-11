Los 466.847 valencianos que hoy por hoy no están vacunados contra la covid-19 tienen hasta 19 veces más riesgo de acabar en la UCI que los que sí están inmunizados contra la enfermedad. Es la conclusión a la que llegan desde la Conselleria de Sanidad después de estudiar los ingresos en hospitales a causa de la enfermedad por coronavirus de las últimas 4 semanas, del 18 de octubre al 14 de noviembre.

En estas cuatro semanas, han ingresado en las unidades de cuidados intensivos por covid 31 personas, de ellas 21 no estaban vacunados y 10 sí lo estaban, con la pauta completa. En las unidades de cuidados intensivos es donde más se ve esta diferencia pero hay que tener en cuenta no solo la cifra total de ingresados sino lo que representa en el total de vacunados o no vacunados. Así, desde Sanidad destacan que 10 casos graves de covid entre 4 millones de valencianos vacunados supone una tasa de 0,24 casos graves frente a la tasa de 4,5 por 100.000 habitantes que suponen los 21 ingresados no vacunados. "El riesgo de ingresar en UCI por covid es casi 19 veces superior entre los no vacunados", concluyen.

Por edades, el 67,8 % de los 31 ingresados en UCI en estas últimas semanas tenía entre 50 y 69 años

La diferente tasa de riesgo de ingresar en el hospital por covid-19 se ve también en el volumen de hospitalizaciones por coronavirus de estas cuatro semanas. Del 18 de octubre al 14 de noviembre tuvieron que ser hospitalizadas 136 personas en planta. De ellas, 60 no estaban vacunadas y 76 sí lo estaban. Aquí las proporciones se invierten, hay más vacunados ingresados por complicaciones leves que no vacunados, pero los expertos en Salud Pública piden mirar las tasas: los 76 casos entre cuatro millones de vacunados supone una tasa de hospitalización del 1,9 por 100.000 habitantes frente a la tasa del 12,8 por 100.000 habitantes de los no vacunados por lo que "el riesgo de ingresar en un hospital por covid es casi 7 veces superior entre los no vacunados".

Del total de 136 ingresados, el 39 % tenían entre 50 y 69 años, según los datos aportados por Sanidad y hay más mujeres (72) que hombres, 64.